Présentation F1 2023 – Les moments clés de l’histoire de Haas en F1

Mardi 31 Janvier 2023 12:46

Présentations F1 2023 – Les dates clés de l’histoire de Haas en quelques chiffres

Haas est la seule écurie américaine de la grille présente en F1. Arrivée en 2016, la firme de Gene Haas entame depuis 2022 sa lente reconstruction après des moments difficiles dans la catégorie reine du sport automobile.

Le premier Grand Prix de Haas en F1

Haas F1 Team a disputé son premier Grand Prix de Formule 1 le dimanche 20 mars 2016. L’écurie, déjà dirigée par Günther Steiner, était composée de Romain Grosjean et d’Estéban Gutierrez. Propulsée par un moteur Ferrari, la VF-16 avait fait forte impression sur la piste de Melbourne. Esteban Gutierrez, impliqué dans le spectaculaire accident de Fernando Alonso, n’avait pas le drapeau à damier. À l’inverse, au terme des 57 tours de la manche australienne, Romain Grosjean avait franchi la ligne d’arrivée à la sixième place de la course, derrière la Williams de Felipe Massa. Symboliquement, le français deviendra le premier pilote de l’histoire de la F1 à décrocher le titre de pilote du jour.

De la montée en puissance à la dégringolade

L’écurie américaine a terminé son premier exercice en F1 à la huitième place du classement des constructeurs, se plaçant devant Renault, Sauber et Manor. Auteur d’un fantastique début de saison, Romain Grosjean rapportera la totalité des 29 points glanés par la firme américaine en 2016.

La saison suivante, Romain Grosjean a été rejoint chez Haas par Kevin Magnussen. Plus régulière, l’écurie comptabilise 47 points en fin de saison et termine une nouvelle fois à la huitième place du classement des constructeurs.

En 2018, Haas réalise une saison exceptionnelle et s’impose comme l’une des meilleures écuries du milieu de grille. Magnussen et Grosjean ont été reconduits et font rentrer la VF-18 dans les points à 13 reprises sur une saison comportant 21 Grand Prix. Cinquième force du plateau en 2018, Haas signe également sa meilleure position à l’arrivée d’un GP avec la quatrième place de Romain Grosjean en Autriche sur la piste du Red Bull Ring.

Les saisons suivantes ont été celles symbolisant la lente descente aux enfers de l’écurie dirigée par Günther Steiner. Enchainant les erreurs de développement ainsi que les mauvais choix de sponsoring, Haas chute au classement des constructeurs. Les sponsors titres comme Rich Energy et Uralkali auront probablement joué un rôle clé dans l’effondrement des performances de l’écurie. Le terrible accident de Romain Grosjean lors du Grand Prix de Bahreïn 2020 mettra l’écurie sur le devant de la scène mondiale. Échappant aux flammes et s’extirpant d’une monoplace coupée en deux, le français s’en sortira miraculeusement avec "seulement" quelques brûlures et contusions.

En 2021, l’écurie américaine fait le choix de se séparer de Kevin Magnussen et de Romain Grosjean afin d’engager Mick Schumacher et Nikita Mazepin, deux rookies en Formule 1. Utilisant une monoplace dépassée technologiquement ainsi que des pilotes sans expérience, Haas signe sa pire saison en F1 échouant à la dernière place du classement sans le moindre point au compteur.

La renaissance de l’écurie américaine ?

La saison 2022 de Formule 1 de l’écurie débute avec fracas. En effet, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Haas décide de se séparer de son sponsor titre Uralkali ainsi que de son pilote russe Nikita Mazepin. Changement de look entre le premier roulage hivernal de Barcelone et ceux de Bahreïn, Haas fait peau neuve et rappelle son ancien pilote, Kevin Magnussen.

Profitant de la puissance du moteur Ferrari, d’une monoplace bien née ainsi que de l’expérience de son pilote danois, Haas crée l’exploit lors du Grand Prix de Bahreïn. En effet, revenant en F1, Kevin Magnussen profite de l’abandon des deux pilotes Red Bull pour franchir la ligne d’arrivée en 5e position.

Si le pilote danois ainsi que son coéquipier allemand, Mick Schumacher, ont tout le deux réussi à marquer des points en 2022, l’écurie a tout de même souffert d’un manque de développement. Chutant au classement, Haas a tout de même terminé la saison à la huitième place du classement des constructeurs. Bien aidé par les conditions météorologiques Kevin Magnussen signera à São Paulo la première pole position de l'histoire de l'écurie de F1.

Préférant l’expérience, Haas misera en 2023 sur Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg, poussant Mick Schumacher vers la sortie. Cette année, Haas pourra également s’appuyer sur le soutien financier de son nouveau sponsor titre : MoneyGram. Pour la première fois de son histoire en F1, l’écurie américaine pourra dépenser autant de ressource que les meilleures écuries. L’écurie américaine peut-elle de nouveau s’imposer en 2023 comme une référence du milieu de grille ?