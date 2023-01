Marko ne comprend pas l'intérêt de la FIA de "museler" les pilotes de F1

Thibaud Comparot

Mardi 31 Janvier 2023 11:58

Lors de la prochaine saison de Formule 1, la FIA a décidé qu'il n'était plus possible pour les pilotes de faire des déclarations politiques lors des week-ends de Grand Prix. Mesure critiquée, Helmut Marko a également fait savoir son opposition à cette nouvelle règle.

À partir de 2023, les pilotes ne seront plus autorisés à faire des déclarations politiques sur et autour de la piste sans accord avec la FIA. Il s'agit principalement de déclarations politiques lors de la cérémonie du podium après la course et lors des conférences de presse/interviews, ce à quoi des pilotes comme Hamilton et Sebastian Vettel ont généralement participé.

Les sanctions possibles en cas de non-respect de ces règles par un pilote ne sont pas encore clairement définies. L'affaire devrait se résumer à une amende pour la personne concernée.

Une mesure critiquée

Beaucoup de noms de la F1 n'ont pas apprécié cette interdiction. Ainsi, Lewis Hamilton a déjà annoncé son intention de poursuivre ses actions habituelles et a également reçu le soutien du patron de l'équipe, Toto Wolff. La décision a également suscité des inquiétudes en dehors de la Formule 1. Le président Mohammed Ben Sulayem, par exemple, a été interpellé la semaine dernière par des politiciens britanniques au sujet de cette décision et a déclaré qu'elle ressemblait surtout à une décision visant à contrecarrer le septuple champion du monde britannique.

Helmut Marko ne comprend pas cette décision

Cette fois, c'est le tour d'Helmut Marko, conseiller de Red Bull. L'Autrichien n'est pas non plus en accord avec la décision de "museler" les pilotes et a exprimé ses inquiétudes à RTL.

"C'est clairement une erreur. Ce sont des citoyens responsables qui suscitent l'intérêt du monde entier. Ils savent parfaitement comment et quoi dire. En général, nous sommes dans une société démocratique et chacun a droit à la liberté d'expression", a déclaré l'Autrichien.