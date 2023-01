Alfa Romeo surprend avec une livrée unique

Alfa Romeo F1 a dévoilé une livrée unique en collaboration avec l'artiste BOOGIE visant à rapprocher l'équipe de ses fans et de célébrer le début de la prochaine saison.

L'artiste d'origine allemande a réalisé des œuvres pour certaines des plus grandes marques mondiales dans plus de 40 pays. Bien que cela ressemble beaucoup à un coup marketing avant le lancement réel de la future monoplace, Alfa Romeo indique que ce projet a pour but d'interagir avec les fans. En effet, la monoplace ainsi que sa livrée, peut être admirée en réalité augmentée via JigSpace.

Cependant, le projet a aussi un côté caritatif. Le modèle sera exposé pour la première fois en vrai à Londres lors du Global Gaming Hub du 7 au 9 février, après quoi il sera exposé pendant un an dans divers endroits du monde. Enfin, la voiture passera sous le marteau lors d'une vente aux enchères. Les recettes seront reversées à la fondation Save the Children, partenaire de l'équipe.

What happens when you hand an #F1 show car over to a world-renowned graffiti artist?



Meet BOOGIE and discover how the 'Art Car' came to life at an iconic Swiss mountain location.#GetCloser pic.twitter.com/5Ci9aRWCyN