Andretti en F1, "ça n'arrivera pas" selon Montoya

Thibaud Comparot

Mardi 31 Janvier 2023 09:55

Juan Pablo Montoya est très pessimiste devant les chances de réussite du projet Andretti-Cadillac en Formule 1.

Juan Pablo Montoya est particulièrement pessimiste quant aux chances du projet Andretti-Cadillac de se concrétiser pour former une nouvelle écurie sur la grille de Formule 1. Le duo américain fait face à la réticence des écuries en place, qui ne veulent pas partager une part supplémentaire du gâteau, et l'ex-pilote Williams et McLaren estime que la seule chance pour Andretti demeure l'acquisition d'une structure existante.

"J'adorerais les voir sur la grille, mais ça n'arrivera pas", s'avance Montoya dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com. "À moins qu'ils ne puissent racheter quelqu'un d'autre. Je ne vois pas arriver une équipe supplémentaire. C'est dommage, mais il est difficile de convaincre tout le monde."

"S'ils sont si déterminés à arriver en F1, ils pourraient probablement racheter une structure comme Alpine. Personnellement, s'il s'agit d'avoir une place supplémentaire, je pense que c'est très peu probable. Je crois que cela doit ressembler davantage à ce qu'Audi a fait. Si vous voulez vraiment être en F1 à long terme, vous pourriez acheter 30 ou 40% d'Alpine avec une option de deux ans pour acquérir 40 ou 20% supplémentaires, et vous auriez alors le contrôle de l'équipe ; vous avez la majorité et vous faites ce que vous voulez. Mais dans l'autre sens, je ne le vois pas arriver."

La FIA est plus encline à ouvrir la porte, notamment depuis que General Motors s'est joint au projet d'Andretti, mais Montoya continue de croire que cet attelage renforcé ne parviendra pas pour autant à forcer les portes de la F1.

"Vous savez comment sont les équipes", insiste le Colombien. "Vous connaissez le jeu. Cadillac, oui, c'est un grand nom, mais c'est un grand nom en Amérique. [Aux Pays-Bas], ce n'est pas le cas, au Royaume-Uni, ce n'est pas le cas, en France, ce n'est pas le cas, et en Espagne, ce n'est pas le cas. Je pense que le nom 'Chevy' est plus important, mais je comprends pourquoi ils utilisent Cadillac, parce que ce sont des véhicules haut de gamme. C'est dommage, mais je crois que ce sera difficile, à moins qu'ils n'achètent une équipe."