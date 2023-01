Quelles ont été les précédentes livrées de Haas en F1 ?

Thibaud Comparot

Mardi 31 Janvier 2023 08:45

Haas la grille de la Formule 1 en 2016 et n'a depuis jamais conservé la même livrée deux saisons de suite. En attendant la présentation de ses couleurs de 2023, GPFans a jeté un coup d'œil sur ses précédentes livrées.

Haas ne lèvera pas le voile sur la VF-23 ce lundi, mais elle donnera un aperçu de sa nouvelle livrée, un look qui mettra fortement en avant le nouveau sponsor titre, MoneyGram.

Les couleurs de MoneyGram étant le rouge, le noir et le blanc, les mêmes couleurs que celles utilisées par Haas la saison dernière, il est peu probable que le design change beaucoup par rapport à la version de 2022.

Courant avec le soutien de Rich Energy en 2019, l'équipe a opéré son plus grand changement par rapport à son look habituel avec une livrée noire et or.Sans plus attendre, voici toutes les livrées précédentes de l'équipe Haas F1.

Les livrées de Haas en F1

2016 - Haas VF-16

2017 - Haas VF-17

2018 - Haas VF-18

2019 - Haas VF-19

2020 - Haas VF-20

2021 - Haas VF-21

2022 - Haas VF-22

En 2022, Haas a présenté une première monoplace aux couleur d'Uralkali, mais son sposor titre a été éjecté de la firme américaine après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. De fait, Haas se séparera également de son pilote russe, Nikita Mazepin.