Des F1 toujours aussi lourdes en 2023

Il était envisagé de faire baisser le poids des F1 en 2023. Cependant, les monoplaces de la saison prochaine ne devraient pas perdre de poids et auraient presque pu en prendre.

Nombreux sont ceux qui critiquent le poids des monoplaces qui, depuis des années, ne cesse d’augmenter.

En effet, au cours des dix dernières années, le poids est passé de 650 kg à un énorme 798 kg en 2022, soit une augmentation de 156 kg.

"Le gros problème, c'est le poids. Le poids est extraordinaire. Actuellement, la vitesse dans les virages lents n'est pas géniale. Nous ne cessons de rendre ces voitures de plus en plus sûres, mais forcément, en les alourdissant autant, en cas d'impact, c'est comme percuter un bus plutôt qu'une Smart. L'impact va être plus conséquent si l'on va à la même vitesse avec une voiture qui pèse environ 800 kg, voire plus de 900 au début d'une course, qu'il y a 15 ans lorsqu'elles en faisaient 650", a déclaré George Russell à Motorsport.com.

"Le poids des voitures est vraiment incroyable maintenant", a déclaré le champion du monde Max Verstappen, "ce qui, je pense, n'est pas génial. Mais je ne vois pas de solution rapide pour cela".

En prévision de la saison 2023, la volonté était au moins de réduire le poids de ces monoplaces même s’il ne fallait se satisfaire que de quelques kilogrammes. Le nouveau poids minimum avait été fixé à 796 kg dans le règlement technique, soit une légère réduction de 2 kg.

Mais selon Auto Motor und Sport, lors de la dernière réunion du comité consultatif technique du sport, certaines parties souhaitaient que le poids fixé ne soit plus que de 797 kg. D'autres, en revanche, ont avancé le fait qu’il fallait augmenter d'un kilo le poids de la voiture en 2022, soit 799 kg.

Finalement, il a été décidé que le poids de 798 kg de 2022 resterait inchangé pour cette saison. Il semblerait que les nouveaux pneus de l’équipementier Pirelli aient mis à mal les espoirs d’une F1 à 797 kg.

Selon Pat Symonds, les F1 seront tour de même plus rapide cette année. La saison passée, les nouvelles monoplaces s’étaient montrées légèrement plus lentes que celles de la génération précédente.

"Nous pouvons atteindre les anciens records cette année avec un développement normal", a-t-il déclaré. "Mais ces voitures seront toujours plus rapides dans les virages rapides et plus lentes dans les virages à basses vitesses."