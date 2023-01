Bottas - "Je ne comprends pas pourquoi la FIA veut nous contrôler"

Thibaud Comparot

Valtteri Bottas a critiqué les mesures prises par la FIA concernant l'interdiction des messages politiques des pilotes de F1 pendant les week-ends de course.

Les pilotes devront désormais demander l'autorisation écrite préalable de l'organe directeur du sport avant de faire part de messages politiques ou sociétaux lors des week-ends de course.

Cette mesure a été prise en réaction aux protestations croissantes émises par les pilotes sur la grille de départ au cours des deux dernières saisons, ces derniers prenant part au mouvement "WeRaceAsOne" avant les grands prix.

Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ont été les chefs de file de cette campagne de sensibilisation aux questions sociétales et environnementales avant que l'Allemand ne se retire et prenne sa retraite de la F1.

La décision de restreindre la liberté d'expression des pilotes a suscité des réactions mitigées, le PDG de McLaren, Zak Brown, soutenant la décision d'appliquer le code sportif, tandis que d'autres ont remis en question les restrictions.

Bottas : "Nous devrions avoir le droit de parler"

Ajoutant sa voix au débat lors de la Race of Champions, Bottas a déclaré au journal suédois Expressen : "Personnellement, je n'aime pas la politique."

"J'aime faire ce que j'aime, c'est-à-dire la course, mais la politique fait aussi partie de la société d'aujourd'hui."

"Je pense que la Formule 1 a fait du bon travail en prêtant attention à certains de ces problèmes et de nombreux pilotes ont élevé la voix, y compris Sebastian."

"Je ne comprends pas pourquoi la FIA veut nous contrôler."

"Je pense que nous devrions avoir le droit de parler de ce que nous voulons. C'est comme ça que je vois les choses, mais nous verrons ce qui se passe", a conclu le pilote Alfa Romeo.