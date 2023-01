Thibaud Comparot

Lundi 30 Janvier 2023 17:15

L'ancien pilote de Formule 1, David Coulthard, a demandé à Lewis Hamilton de ne pas faire de déclarations politiques lors des week-ends de course.

La FIA a apporté des modifications au Code sportif international au cours de l'hiver, interdisant aux pilotes de faire des déclarations politiques à moins qu'elles n'aient été approuvées par écrit par l'organe directeur au préalable.

Ce changement a suscité des réactions mitigées, les avis étant partagés sur la question de savoir s'il s'agit d'une répression de la liberté d'expression ou d'une méthode visant à empêcher le sport de devenir trop politique.

Ces dernières années, Lewis Hamilton a utilisé sa position pour soutenir publiquement le mouvement "Black Lives Matter" et pour sensibiliser à la nécessité d'accroître l'égalité et la diversité dans le sport automobile et dans la société en général.

Le quadruple champion Sebastian Vettel a également exprimé clairement sa position sur un certain nombre de questions environnementales, portant notamment un maillot "Miami 2060. 1er Grand Prix subaquatique", alors que l'événement faisait son entrée en F1 l'année dernière.

Politique de la F1 - Le tout ou rien

Révélant son opinion sur ce sujet polarisant, Coulthard a déclaré : "C'est un peu comme un discours de remerciements aux Oscars. Si tout le monde profite de l'occasion pour faire une déclaration politique, il n'y a pas de sujet qui ne soit pas important pour quelqu'un."

"Donc, soit nous devons tout évoquer, soit il est préférable de ne rien dire du tout et de se concentrer sur le sport. En tant qu'athlète, vous avez beaucoup de chance d'être payé pour faire des choses que d'autres feraient pour rien."

"Nous devons également nous rappeler que ce sont les règles sportives dont nous parlons et non un ensemble de règlements politiques", a conclu celui qui a terminé sa carrière en F1 chez Red Bull.