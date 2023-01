Une Red Bull roule sur une route emblématique d'Australie

Thibaud Comparot

Une Red Bull RB7 a été aperçue sur Sea Cliff Bridge, une route emblématique de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Alors que les équipes doivent encore patienter jusqu'à la fin du mois de février pour prendre la piste pour la première fois en vue de la saison 2023, Red Bull prend les devants avec un roulage en Australie assez particulier. Tout d'abord, l'équipe autrichienne s'est contentée de sortir sa RB7 de 2011 du musée afin de rester dans les clous de la réglementation et, surtout, elle ne s'est pas rendue sur un circuit mais sur une route !

Au cours du week-end, nous avons vu pulluler sur les réseaux sociaux des clips de ce roulage, qui a eu lieu le long de Sea Cliff Bridge, une route très célèbre longeant la côte est de l'Australie et située au sud de Sydney. Mais pourquoi se rendre à un tel endroit ? Tout simplement car Red Bull serait en train de tourner une vidéo promotionnelle avec en point d'orgue les 12 Heures de Bathurst 2023, qui auront lieu ce week-end !

Par ailleurs, Liam Lawson, pilote de réserve F1 et membre du Red Bull Junior Team, devrait prendre le volant de la RB7 à Mount Panorama, entre les séances de qualifications. Et il faudra surveiller les chronos du pilote néo-zélandais car le record non officiel de la piste pourrait tomber ! Pour rappel, c'est Jenson Button qui figure au sommet de cette feuille des temps après avoir bouclé les 6,213 km du circuit en 1'48"88 en 2011 avec la McLaren MP4-23 de la saison 2008.