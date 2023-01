Montoya pensait que Ferrari rappellerait Jean Todt

Thibaud Comparot

Lundi 30 Janvier 2023 15:38

Juan Pablo Montoya avait mis une pièce sur un retour de Jean Todt chez Ferrari pour succéder cet hiver à Mattia Binotto.

Pilote de Formule 1 de 2001 à 2006, Juan Pablo Montoya a ferraillé contre la Scuderia Ferrari pendant ses années Williams et McLaren. Une écurie italienne alors dirigée par Jean Todt, pour qui il aurait imaginé un retour à Maranello cette année. Libéré depuis un an de la présidence de la FIA, Todt faisait figure d'évidence pour le pilote Colombien, qui aurait misé sur lui alors que c'est finalement un autre Français, Frédéric Vasseur, qui a été choisi.

Association imminente entre Red Bull et Ford ?Lire plus

"Je pensais qu'ils allaient mettre Jean Todt à ce poste", a-t-il reconnu dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com. "Pour être honnête, cela aurait été mon choix. Je ne sais pas s'il voulait le poste mais c'est le gars qui faisait le boulot avant et je pense que tout le monde le respecte suffisamment pour que personne ne le fasse chier (sic). Il n'a pas besoin du poste donc quand vous n'avez pas besoin du poste et que vous ne vous souciez pas [de le perdre], je pense que vous avez plus de couilles (sic) pour prendre les bonnes décisions."

"Mais j'espère que [Ferrari] fera du bon travail. C'est assez surprenant, leur voiture était tellement forte début [2022] et ils ne l'ont pas bien exploitée. Et à la surprise générale, ils... Vous pouviez les entendre dire : 'Oh, on peut encore gagner les dix prochaines courses'. Et ils n'en ont pas gagné une seule."

Pour Montoya, la difficulté majeure chez Ferrari provient du sentiment d'instabilité et d'urgence qui touche ses dirigeants, alors que les patrons se sont succédé depuis la fin de l'ère Jean Todt au tournant des années 2010.

Ferrari - Le renouvellement du contrat de Leclerc n'est "pas la priorité"Lire plus

"L'une des choses difficiles avec Ferrari, c'est que personne n'a l'impression d'avoir la sécurité de l'emploi, tout le monde attend que vous fassiez un faux pas pour pouvoir vous virer", avance-t-il encore. "C'est comme ça que je le vois depuis l'extérieur. Regardez Toto [Wolff], vous savez que Toto n'ira nulle part. Regardez Christian [Horner] ou Helmut [Marko], ils n'iront nulle part. Mais regardez le chef de Ferrari et vous vous demanderez toujours : 'Combien de temps va-t-il rester celui-là ?' Parce qu'il y aura toujours quelqu'un après lui."