Ferrari - Le renouvellement du contrat de Leclerc n'est "pas la priorité"

Thibaud Comparot

Lundi 30 Janvier 2023 12:50

Fred Vasseur, directeur de l'équipe Ferrari, a insisté sur le fait que la signature d'un nouveau contrat pour Charles Leclerc n'est "pas la priorité" pour son équipe.

L'amélioration des performances est l'objectif immédiat du nouveau chef de la Scuderia, même s'il admet qu'un nouveau "mariage" entre l'équipe et le pilote est quelque chose dont ils vont discuter un jour.

En décembre 2019, Leclerc a fait sensation en signant un contrat de cinq ans avec Ferrari jusqu'à la fin de la saison 2024.

Cela signifie qu'il reste moins de deux ans à passer pour Leclerc chez Ferrari. Ceci a donné lieu à des spéculations sur son avenir.

Évaluant la possibilité d'un nouveau contrat pour Leclerc, Vasseur a déclaré : "Je ne veux pas mettre ce sujet sur la table aujourd'hui. Ce ne serait pas une bonne façon de commencer la collaboration."

" Nous devons être concentrés sur le côté sportif pour obtenir des résultats."

"Mais c'est comme un mariage - si les deux parties de la table sont satisfaites de la situation, alors nous continuerons."

"Mais ce n'est pas la priorité. Nous avons une bonne relation, et nous aurons le temps d'en discuter."

"Le seul sujet aujourd'hui est que nous devons être concentrés sur la performance pure et obtenir des résultats."

L'importance de Sainz pour Ferrari révélée

Vasseur a clairement indiqué à Leclerc qu'il n'était pas le pilote principal pour la prochaine campagne, s'assurant au contraire que Carlos Sainz ait un statut égal.

Le Français croit au talent de Sainz après avoir concédé avoir essayé de le faire signer chez Renault lorsqu'il était directeur d'équipe en 2016 et à nouveau lorsqu'il était chez Alfa Romeo.

"Quand j'étais chez Renault, j'ai entamé une discussion avec lui et son management pour l'attirer, et quand j'étais chez Sauber, j'ai essayé de le signer à nouveau, sans succès", a confirmé Vasseur.

"Alors je me suis dit 'OK, si je veux attirer Carlos, le meilleur moyen est de rejoindre l'équipe où il se trouve' [rires]".

"Non, non, nous avons toujours eu une très bonne relation. J'ai confiance en lui et il a montré ces dernières années qu'il était un gagnant en puissance, ce qui est très important pour l'équipe", a conclu le nouveau directeur de la Scuderia Ferrari.