Mazepin retrouve la compétition en 2023

Thibaud Comparot

Lundi 30 Janvier 2023 11:34

Nikita Mazepin, ancien pilote de F1 pour Haas, a retrouvé un volant pour 2023. Le pilote russe s’est engagé en Asian Le Mans Series et roulera pour le compte de l’équipe 99 Racing en LMP2.

Selon Motorsportweek, à partir de février, Nikita Mazepin sera le coéquipier de Ben Barnicoat et Felix Porteiro. Sa première course aura eu lieu aux quatre Heures de Dubaï, dans une ORECA 07 LMP2. C'est un réel retour à la compétition pour le pilote russe qui avait été débarqué par Haas avant même le début de la saison 2022.

Une brève apparition en F1

En 2021, Mazepin avait été promu en Formule 1 pour le compte de Haas en même temps que Mick Schumacher. Les deux pilotes avaient alors remplacé Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Les deux rookies n’avaient pas brillé et s’étaient fait remarquer de par leurs accidents.

Il faut cependant rappeler que l’écurie américaine n’avait rien fait pour les aider à s’extirper du fond du classement. En effet, l’équipe avait voulu se concentrer sur 2022 et les nouveaux règlements, de fait Schumacher et Mazepin ont dû se contenter en 2021 d’une monoplace, avec peu d’amélioration et quasi-identique à celle de l’année précédente. Au final, Haas avait terminé la saison avec zéro point au compteur.

En 2022, le partenariat entre Haas et le clan Mazepin a pris fin brutalement. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Haas a décidé de mettre fin à son partenariat avec son sponsor titre Uralkali et la famille Mazepin. Kevin Magnussen a été appelé au dernier moment afin de prendre place dans une monoplace plutôt performante. Depuis lors, nous avons eu peu de nouvelles de Mazepin qui s’était, semble-t-il, tourné vers les rallyes et la musique.

Mazepin ne veut pas oublier la Formule 1

Le pilote russe avait annoncé lui-même qu'il voulait retrouver un volant quelque part en 2023, ce qui semble maintenant chose faite. Cependant, il n'a pas encore renoncé à son rêve de Formule 1 et espère revenir sur le devant de la scène avec en se servant de ses performances en Asian Le Mans Series.