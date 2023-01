Ekström bat Mick Schumacher en finale de la ROC et rend hommage à Michael

Thibaud Comparot

Dimanche 29 Janvier 2023 15:20

Mick Schumacher a raté de peu sa première couronne de champion des champions sur la neige et la glace de Pite Havsbad en Suède, tandis que Mattias Ekström a remporté sa quatrième Course des Champions, un record partagé avec les Français Sébastien Loeb et Didier Auriol.

Le Suédois a surmonté l'incendie de sa voiture dans la deuxième manche pour remporter la troisième après avoir devancé Schumacher de 3,5 dixièmes de seconde dans le premier duel.

Ekström rejoint ainsi Sebastian Loeb et Didier Auriol en tant que quadruple vainqueur de la course, et a admis qu'il ressentait une certaine émotion à l'emporter face à Mick Schumacher, après avoir affronté son père à deux reprises en 2007 et 2009.

VIDÉO : Race of Champions : les Solberg (Norvège) gagnent la Nations CupLire plus

"J'ai connu deux finales contre Michael lors de cette course, alors c'était très émouvant de courir contre Mick", a déclaré Ekstrom.

"Je connais si bien Michael, nous avons eu tellement de grandes batailles. J'ai eu tellement de moments spéciaux avec Michael et je suis sûr que Mick a encore un bel avenir devant lui."

Schumacher a bien piloté durant tout le week-end et a battu son compatriote et mentor Sebastian Vettel en demi-finale pour se donner le droit d'affronter le futur vainqueur de l'épreuve.

"Félicitations à Mattias, c'est un pilote exceptionnel. Je suis super fier de lui et reconnaissant pour son discours", a déclaré Schumacher.