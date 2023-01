Hamilton à Wolff : "Toto, imagine que tu sois le seul blanc du paddock..."

Thibaud Comparot

Dimanche 29 Janvier 2023 19:15

Voici comment Lewis Hamilton a convaincu de Toto Wolff d'agir en faveur de l'inclusion.

Lewis Hamilton a révélé avoir eu des discussions compliquées avec son patron d'équipe, Toto Wolff, avant que celui-ci n'accepte finalement d'agir en faveur de l'inclusion au sein du sport.

"Au départ, oui, nos conversations étaient difficiles", a admis le septuple champion du monde. "Ce que je lui ai dit et qui, de son propre aveu ensuite, l'a touché de plein fouet, était : 'As-tu déjà imaginé entrer dans le paddock en étant la seule personne blanche, Toto ?'"

"Il m'a alors répondu : 'Je... n'y avais jamais pensé, Lewis...' Et je lui ai dit : 'Voilà ce que j'ai vécu et ce que je vis constamment depuis vingt ans. Dans une pièce avec 50 personnes, je suis la seule personne noire dans ce milieu.'"

"Tout cela n'arrive qu'à cause des barrières présentes dans la société. Mon travail consiste à donner du pouvoir à tous ceux qui se heurtent à ces barrières."

Et c'est ainsi qu'ont commencé à changer les manières de fonctionner de l'équipe Mercedes, avant qu'Hamilton ne soit amené à discuter avec la F1 et la FIA de la situation. Le Britannique agit, notamment via la Commission Hamilton.

"Nous vivons avec une intention, nous parlons d'impact. Chez Mercedes, tout le monde a déjà suivi une formation sur la diversité et l'inclusion, sans exception. C'est mon travail de m'assurer que les efforts que nous avons déployés ne tombent pas ensuite à l'eau."

"Avec Mercedes, nous avons beaucoup gagné grâce à cette voiture devenue noire. Le message envoyé a eu un impact énorme et j'ai remporté mon septième titre avec cette voiture."