VIDÉO : Race of Champions : les Solberg (Norvège) gagnent la Nations Cup

Thibaud Comparot

Samedi 28 Janvier 2023 16:09

Comme l'an dernier (photo), le duo Solberg père et fils a remporté la Nations Cup.

La Norvège a remporté la Nations Cup de la Race of Champions 2023 organisée en Suède. Comme il y a un an, Petter et Oliver Solberg, père et fils, se sont imposés en finale, cette fois face à l'équipe All Stars de Thierry Neuville et Felipe Drugovich.

La compétition avait débuté par la surprise du tournoi : la victoire de Lucas Blakeley (F1 eSports Series ; équipe eSport) face à Vatteri Bottas (équipe Finlande).

L'Allemagne de Sebastian Vettel et Mick Schumacher a elle franchi le premier tour avant de s'imposer à nouveau contre l'équipe eSport et de rejoindre les demi-finales. Elle y a été éliminée par l'équipe All Stars.

De son côté, la France a été battue d'emblée par la Norvège via un très beau duel opposant Petter Solberg et Sébastien Loeb.