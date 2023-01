Vettel en WRC ? "Le défi serait énorme !"

Thibaud Comparot

Dimanche 29 Janvier 2023 11:43

Les rumeurs grandissent autour de l'avenir du quadruple champion du monde de F1.

Retraité de la Formule 1 depuis fin 2022, Sebastian Vettlel se trouve en Suède ce week-end à l'occasion de la Race of Champions, où il a réagi aux rumeurs l'envoyant en WRC, le championnat du monde des rallyes, à l'avenir.

"J'admire énormément les pilotes de rallye, leurs compétences sont juste incroyables", a déclaré Vettel. "Ici, la Course des Champions n'est qu'un aperçu. Mais ça me donne l'impression d'arriver avec un tournevis et un marteau alors qu'eux, ils arrivent avec toute la boite à outils."

"C'est un sport formidable, même si c'est très différent de tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Je crois vraiment que les pilotes de rallye n'ont pas la lumière qu'ils méritent..."

Vettel évoque Leclerc : "Charles a quelque chose de spécial"Lire plus

"La F1 est très populaire, le rallye aussi mais bien plus dans les pays nordiques. Or, c'est une discipline qui mériterait d'être populaire dans le monde entier."

"Me concernant, cela demanderait beaucoup de travail. Mais peut-être que ça pourrait porter ses fruits... Le défi serait en tout cas énorme."

"J'ai toujours un peu suivi le WRC. Je ne peux pas dire que j'ai grandi avec mais je l'ai toujours suivi. Aller vite sans vibreurs, sans limites de piste, sur tous les terrains, dans toutes les conditions... Je suis vraiment fasciné par tout ça."