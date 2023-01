Wolff étonné par les facultés de récupération d'Hamilton : "Comment est-ce possible ?"

Thibaud Comparot

Dimanche 29 Janvier 2023 09:39

Le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, a admis être étonné par les remarquables facultés de récupération de Lewis Hamilton entre les Grands Prix, et ce malgré le style de vie très "jet-set" du septuple champion du monde.

Au fil du temps, Hamilton est devenu célèbre pour ses voyages aux quatre coins du monde, qu'il s'agisse d'assister à des galas ou à des événements, de promouvoir ses actions caritatives ou de rendre visite aux personnes défavorisées dans divers endroits pauvres du monde.

Pourtant, le pilote de 38 ans continue de disputer chaque Grand Prix de F1, là aussi à travers la planète entière, en étant toujours au sommet de sa forme et proposant des performances de haut vol.

En fin de saison 2022, Hamilton s'était par exemple rendu à Las Vegas afin d'y promouvoir le retour de la F1 avant de rejoindre le Brésil et Rio où il avait été reconnu citoyen d'honneur du pays, tout cela entre les Grands Prix de Mexico et de São Paulo... où il avait disputé la victoire en compagnie de George Russell.

"Je me demande souvent comment c'est possible, comment il fait", a admis son directeur d'équipe chez Mercedes, Toto Wolff.

Wolff l'admet : "Oui, Mercedes s'est plantée avec le règlement"Lire plus

"Je me souviens que Niki [Lauda] m'avait dit à Singapour que Lewis revenait d'un long voyage. Puis il y avait réalisé le tour le plus incroyable que j'aie jamais vu..."

"Il était allé à Shanghai pour lancer sa collection de mode, puis à Los Angeles et à New York, ensuite il était retourné à Londres, puis était arrivé à Singapour. Niki m'avait dit : 'Comment peux-tu autoriser ça ?' et je lui avais répondu 'Attendons de voir...'"

"Ses facultés de récupération sont exceptionnelles. Il monte dans l'avion, il dort. Qu'il fasse jour ou nuit, peu importe. Il se repose et se regénère de façon incroyable."

"Être autant occupé l'aide aussi, paradoxalement. Il ne pourrait pas juste être chez lui assis sur le canapé. Nous sommes tous différents à cet égard et c'est la façon de fonctionner de Lewis."