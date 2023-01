Les records en jeu en 2023

Thibaud Comparot

Dimanche 29 Janvier 2023 14:40

Quels records de la F1 pourraient tomber en 2023 ? Petit tour d'horizon.

Les titres mondiaux : Lewis Hamilton

Sans Michael Masi, Lewis Hamilton serait déjà huit fois champion du monde. Un record absolu que le pilote Mercedes garde bien en tête. Le Britannique a soif de victoires après une année 2022 blanche et une revanche sur Abu Dhabi 2021 qui n'a par conséquent pas été prise.

Le nombre de Grands Chelems : Lewis Hamilton

Réaliser à la fois la pole position, le meilleur tour en course et remporter la victoire en ayant mené tous les tours : une performance de choix, rare et souvent marquante. Jim Clark détient le record avec 8 Grands Chelems. Hamilton en est à 6 et peut encore prétendre faire mieux.

Le nombre de hat-tricks : Lewis Hamilton

Le Grand Chelem sans avoir mené tous les tours en course : cela constitue tout de même un fait d'armes exceptionnel que Michael Schumacher a réalisé à 22 reprises. Hamilton peut là aussi tenter de battre ce record, lui qui en est à 19 hat-tricks.

Le nombre de victoires durant un championnat : Max Verstappen

Le champion du monde en titres a battu ce record en 2022, remportant 15 des 22 courses au programme. Pourrait-il faire mieux encore ? L'un de ses adversaires sera-t-il en mesure de battre ce record ? Pour le suspense, personne n'en a réellement envie...

Les directeurs d'équipe en F1 : Qui sont-ils ?Lire plus

Le nombre de podiums durant un championnat : Max Verstappen

En 2021, le pilote Red Bull était monté à 18 reprises sur le podium, ce qui constitue le record actuel. Avec 23 courses au programme en 2023, Verstappen ou l'un de ses adversaires pourrait être tenté de faire mieux.

Le nombre de victoires sur un même Grand Prix : Lewis Hamilton

À Silverstone et à Budapest, Hamilton s'est imposé à huit reprises. Schumacher avait réalisé la même performance en France. Le pilote Mercedes pourrait donc devenir le premier pilote à remporter la course neuf fois sur le même circuit, en Grande-Bretagne ou en Hongrie.

Le nombre de pole positions sur un même Grand Prix : Lewis Hamilton

Concernant les pole positions sur un même circuit, Ayrton Senna, Schumacher et Hamilton partagent le record : 8, à Saint-Marin pour Senna, au Japon pour l'Allemand et en Australie ainsi qu'en Hongrie pour le Britannique. Comme pour les victoires au même endroit, Hamilton disposera donc de deux chances de battre ce record cette année.

Le nombre de Grands Prix terminés : Lewis Hamilton... ou Fernando Alonso

356 : c'est le nombre de départ pris par Alonso, qui détient aisément ce record qui l'améliorera encore en 2023. En revanche, il est talonné de très près par Hamilton concernant le nombre de Grands Prix achevés sous le drapeau à damier : 281 pour l'Espagnol contre 280 en faveur du Britannique. Les erreurs éventuelles et surtout la fiabilité pourraient influencer ce record dans les prochains mois.