Hamilton : Personne ne me dira "pilote et tais-toi" !

Thibaud Comparot

Samedi 28 Janvier 2023 17:43

À 38 ans, le septuple champion du monde est plus que jamais engagé dans tous ses combats.

Tandis que la FIA a pris des dispositions afin que les pilotes n'expriment leur avis public qu'avec son autorisation, Lewis Hamilton rappelle à quel point un sportif ne peut être réduit à sa seule discipline.

Le Britannique est très impliqué en faveur de l'inclusion de la diversité et ne compte certainement pas en rester là.

"Il est vrai - et j'en parle souvent avec d'autres athlètes - que nous nous concentrons tellement sur le fait d'être le meilleur possible dans notre domaine que tout ce que nous aimons d'autre a tendance à s'effacer", a expliqué Hamilton.

"Mais développer d'autres compétences, aider d'autres causes ou encore se découvrir de nouvelles passions est essentiel pour moi."

"La liberté d'expression ? Vous savez, il y a des gens qui disent à LeBron James : 'Tais-toi et dribble', comme si les gens vous mettaient dans une boite et affirmaient que vous ne pouviez faire qu'une seule chose et vous concentrer là-dessus."

Pour Hamilton, il est donc hors de question qu'on lui dise : "Pilote et tais-toi."

"Vous savez, je gagnais mais il me manquait quelque chose : un but. Pourquoi suis-je là, en F1 ? Pourquoi suis-je la seule personne de couleur ? Il y a un vrai manque de diversité. Chez les pilotes mais aussi dans les centaines de métiers liés au sport automobile."

"Je veux contribuer à faire évoluer tout cela et rien ne m'arrêtera."