Wolff l'admet : "Oui, Mercedes s'est plantée avec le règlement"

Thibaud Comparot

Samedi 28 Janvier 2023 15:13

Le patron de l'écurie Mercedes revient sur l'échec de 2022 mais tient fermement sa position.

L'an dernier, la Mercedes W13 a cruellement manqué de performance, empêchant notamment Lewis Hamilton de se battre pour le titre et de conserver cette incroyable statistique : entre 2007 et 2021, le septuple champion du monde était parvenu à remporter au moins une course chaque année.

Mais le règlement technique 2022 aura eu raison de Mercedes qui, en substance, s'est trop concentrée sur la performance pure en minimisant les conséquences de l'effet de sol.

"Oui, on s'est planté dans la physique", admet Toto Wolff, directeur d'équipe. "Ce n'est pas un mythe. Nous avons mal interprété certains règlements, c'est aussi simple que cela."

"Nous avons trop mis l'accent sur la recherche de performances avec cette voiture qui devait rouler quasiment sur le sol, très bas. Seulement vous ne pouvez pas la faire rouler si bas, l'effet de sol provoquant le fait que le plancher heurte le sol."

"Donc nous avons dû la relever, et ça a évidemment eu des conséquences multiples. Cette explication semble peut-être banale mais c'est la réalité."

Cependant, Wolff ne veut pas se mêler plus qu'il ne le faudrait du travail réalisé par ses ingénieurs, qui savent très bien comment travailler.

"Nous avons remporté huit titres des constructeurs d'affilée, ce que personne n'avait jamais réalisé. Et c'est clairement parce que chaque personne est importante et responsable chez nous."

"Je ne mêle donc pas des décisions techniques et si je commençais à le faire alors que nous avons tant gagné, ce serait étrange. Je suis observateur sur ce plan. Je guide du point de vue humain. Bien sûr, cet échec est le mien aussi, nous sommes une équipe, j'en suis responsable."