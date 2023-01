Jack Aitken quitte Williams, qui lorgne vers son académie

Thibaud Comparot

Samedi 28 Janvier 2023 10:28

À 27 ans, le pilote britanno-coréen va désormais se concentrer sur l'endurance.

Pour Aitken, c'est fini : après trois saisons passées à ce poste, il n'est plus le pilote de réserve de l'écurie Williams.

L'équipe basée à Grove l'a confirmé ce vendredi, mais Williams ne se trouve pas démunie pour autant.

Désormais, les troupes de James Vowles pourraient lorgner vers leur académie, où se trouve toujours Jamie Chadwick et sa super licence.

Certains imaginent également qu'en cas de besoin - c'est-à-dire le remplacement de l'un des deux titulaires, Alex Albon ou Logan Sargeant -, Williams pourrait demander à son partenaire, Mercedes, de lui prêter Mick Schumacher.

Les autres pilotes de l'académie Williams, Zak O'Sullivan, Ollie Gray et Franco Colapinto ne disposent eux pas de la super licence leur permettant d'apparaitre en piste lors d'un week-end de course en F1.

De son côté, Aitken, qui avait pris part à une course à Sakhir en 2020, va désormais se concentrer sur l'endurance. Il était présent l'an dernier en ELMS et aux 24 Heures du Mans, et disputera en 2023 le championnat IMSA au volant de la nouvelle Cadillac LMDh. Il sera également présent au Mans au printemps prochain.