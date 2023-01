Les directeurs d'équipe en F1 : Qui sont-ils ?

Thibaud Comparot

Samedi 28 Janvier 2023 11:35

La F1 connaît régulièrement une vague de changements lors de la fameuse trêve hivernale, mais il est rare que le sport soit témoin d'un tel bouleversement au niveau des directeurs d'équipe.

Quatre nouveaux directeurs d'équipe ont pris place cet hiver pour être le fer de lance des espoirs de leurs nouvelles écuries pour la saison à venir.

Mais qui sont donc ces directeurs d'équipe ?

Red Bull Racing - Christian Horner

Christian Horner est le directeur d'équipe ayant le plus d'ancienneté sur la grille. Il occupe ce poste chez Red Bull depuis que l'équipe a rejoint la grille en 2005 et s'est forgé un nom comme l'un des plus féroces concurrents du paddock.

Politicien avisé de la F1, Horner a fait de l'écurie une force majeure de la discipline. Il s'occupe maintenant de sa prochaine entreprise, Red Bull Powertrains, et n'a pas l'intention de faire marche arrière.

Ferrari - Fred Vasseur

Frédéric Vasseur est le fondateur d'ART Grand Prix, l'équipe de la catégorie junior qui a sans doute le plus de succès. On lui attribue le redressement de Sauber au point qu'Audi rejoindra l'équipe à partir de 2026.

Pourtant, le Français a fait cet hiver le choix de quitter Alfa Romeo pour rejoindre Ferrari. Il tentera de ramener la Scuderia Ferrari sur le toit de la F1 après 14 ans sans titre.

Après les échecs de Mattia Binotto, Vasseur serra-t-il l'homme de la situation ?

Mercedes - Toto Wolff

Toto Wolff est à la barre des Flèches d'argent depuis 2013 et a supervisé la période la plus fructueuse de l'histoire de la F1 pour une équipe.

Huit titres consécutifs de constructeurs, accompagnés de sept championnats de pilotes jusqu'en 2021, ont pris fin la saison dernière en raison de la nouvelle réglementation technique de la F1. Mais l'Autrichien est loin d'avoir peur de se battre.

Charismatique, mais fort quand il le faut, Wolff a cimenté son statut de grand monsieur dans le monde des directeurs d'équipe.

Alpine - Otmar Szafnauer

Otmar Szafnauer a pris ses fonctions chez Alpine peu après son départ d'Aston Martin l'hiver dernier et a permis à l'équipe de dépasser McLaren et de se hisser à la quatrième place du classement.

Szafnauer ne retient que très rarement ses sentiments sur les situations importantes, que ce soit en interne ou en dehors des hospitalités d'Alpine. Que son avertissement à Esteban Ocon et à Fernando Alonso au Brésil l'année dernière serve d'avertissement !

McLaren - Andrea Stella

La perte d'Andreas Seidl sera douloureuse pour McLaren cette saison, mais son remplaçant est un successeur très qualifié.

Andrea Stella a une grande expérience de la F1, il a été l'ingénieur en charge de la performance pour Michael Schumacher et Kimi Raïkkonen chez Ferrari, avant de devenir l'ingénieur de course du Finlandais, ainsi que celui d'Alonso.

Ces dernières années, Stella a été le directeur de course de McLaren. Peut-il maintenant diriger le navire ?

Alfa Romeo - Alessandro Alunni Bravi

Un autre nouveau visage, cette fois, Alessandro Alunni Bravi.

Seidl, dans son nouveau rôle de PDG de Sauber, a donné à Alunni Bravi la tâche de devenir le "représentant de l'équipe" en plus de son poste de directeur général de Sauber.

Sera-t-il le personnage qui mènera l'équipe jusqu'au partenariat avec Audi ? Le temps nous le dira.

Aston Martin - Mike Krack

Mike Krack a pris les rênes d'Aston Martin au printemps dernier et, malgré un début de saison difficile, il a réussi à redresser la barre.

L'ancien ingénieur de BMW espère maintenant voir une amélioration continue avec Alonso qui a rejoint l'équipe avant l'achèvement de la construction de l'usine ultramoderne d'Aston Martin à Silverstone.

Haas - Günther Steiner

Star de la série Netflix Drive to Survive, Günther Steiner est devenu un personnage culte en F1.

Steiner a aidé Haas à se relever de plus d'un désastre financier avec la perte de sponsors et espère maintenant que le nouvel accord avec MoneyGram fournira une plate-forme solide pour l'écurie américaine.

AlphaTauri - Franz Tost

Franz Tost va droit au but et fait toujours connaître ses sentiments.

Le directeur de l'équipe AlphaTauri a contribué à former de nombreux pilotes dans le cadre du système Red Bull Junior, dont le double champion Max Verstappen, Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel.

L'un de ses protégés cette année - Nyck de Vries et Yuki Tsunoda - parviendra-t-il à atteindre de nouveaux sommets ?

Williams - James Vowles

Mercedes a perdu cette année son directeur de la stratégie, James Vowles.

Vowles a pris le poste laissé vacant par Jost Capito chez Williams après des débuts décevants sous la nouvelle réglementation de la F1.

C'est le moment pour Vowles de sortir de l'ombre de Wolff, mais pourra-t-il ramener Williams à un état compétitif ?