Montoya : Verstappen a l'avantage sur Leclerc

Thibaud Comparot

Samedi 28 Janvier 2023 08:34

Selon Juan Pablo Montoya, ancien pilote de F1, Charles Leclerc n'est pas au niveau de Max Verstappen en F1.

En Formule 1, la nouvelle génération de pilotes est fièrement représentée par Max Verstappen et Charles Leclerc. Au cours des dernières années, les deux pilotes ont offert de magnifiques duels sur la piste et, l'an dernier, se sont même battus pour le titre mondial. Verstappen est sorti vainqueur de ce match, profitant des problèmes de fiabilité de la F1-75 et des erreurs commises par les stratèges de la Scuderia pour s'envoler au championnat.

Mais selon Juan Pablo Montoya, cela n'explique pas totalement pourquoi Verstappen a battu Leclerc en 2022. Invité à réagir sur cette rivalité lors d'un entretien avec Motorsport.com, l'ancien pilote de Formule 1 a estimé que le pilote Red Bull était supérieur à son homologue de Ferrari pour plusieurs raisons.

"Je ne dirais pas que [Leclerc] est au même niveau [que Verstappen]", a-t-il d'abord lancé. "Je pense que Charles est très bon mais Max a plus d'expérience. Je pense qu'avec plus d'expérience, plus de victoires et les championnats, ça enlève beaucoup de pression. Donc, pour Max, il est beaucoup plus facile de gagner le championnat que pour Charles, parce qu'il se battrait pour son premier championnat."

Montoya a également eu une pensée pour Carlos Sainz, qu'il ne faut pas exclure du débat selon lui. Même si la campagne 2022 du pilote espagnol n'a pas été aussi bonne que celle de son coéquipier chez Ferrari, avec plusieurs abandons et une difficulté globale à se placer aux avant-postes, ses performances en 2021 ont impressionné le Colombien.

"Pour vous dire la vérité, si Carlos peut être à l'aise dans la voiture, je pense qu'il peut faire du très bon travail", a estimé Montoya. "Si vous regardez les anciennes voitures en fin de saison, pas l'année dernière mais celle d'avant [en 2021, ndlr], Carlos battait Charles chaque semaine. C'est donc une question de confort du pilote dans la voiture."

Précisons que lorsque les deux hommes étaient à l'arrivée, Sainz n'a devancé Leclerc que six fois en 2021, dont trois en deuxième partie de saison.