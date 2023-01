Ford va réfléchir à un éventuel retour en F1

Thibaud Comparot

Vendredi 27 Janvier 2023 20:26

Ford s’intéresse de près à la Formule 1 et ne ferme pas la porte à un éventuel retour dans la catégorie reine du sport automobile

Avec les nouvelles réglementations sur les moteurs qui doivent entrer en vigueur en 2026, la Formule 1 est devenue intéressante pour certains fabricants. Ford a récemment été associée à Red Bull Racing comme un possible partenaire. Mark Rushbrook, son responsable des performances, s'est confié à Motorsport.com.

Ford a déjà fait parler d'elle en Formule 1 par le passé. Dans les années 2000, la marque a été associée à l'équipe de Formule 1 Jaguar et a également produit des unités de puissance Cosworth pendant de nombreuses années. Ces derniers mois, le nom de la marque a été mentionné à plusieurs reprises comme un nouveau venu possible en Formule 1.

En effet, la nouvelle réglementation sur les moteurs de 2026 laisse une porte ouverte à l'arrivée de nouveaux constructeurs. Une rumeur faisait état d'un possible partenariat avec Red Bull, une rumeur écartée par Franz Tost, directeur de l'écurie sœur de Red Bull.

La Formule 1 est en plein essor aux États-Unis

Depuis que Liberty Media a officiellement pris la F1 sous son aile en 2017, la discipline a énormément gagné en popularité aux États-Unis. Ford a également constaté cette tendance, comme d'autres grands noms de l'automobile.

"La Formule 1 est assurément en bonne santé et en pleine croissance, tant aux États-Unis que dans le monde. Ce qu'ils ont fait de bien, c'est de créer de grandes courses et une grande compétition. C'est toujours le fleuron du sport automobile, mais ils ont réussi à toucher un nouveau public avec des programmes comme Drive to Survive", observe Rushbrook.

Ford s’intéresse à la F1

Ce n'est pas seulement la popularité accrue qui a suscité l'intérêt de Ford, mais la direction plus verte que le sport veut prendre.

"En tant qu'entreprise, nous allons en course pour l'innovation, le transfert de technologie, l'opportunité d'apprentissage, mais aussi pour des raisons de marketing. La situation a définitivement changé, et il faut absolument y réfléchir", a-t-il indiqué. Il est clair que la marque envisage une éventuelle participation, mais l'Américain n'a pas voulu faire d'autres commentaires : "Nous ne commentons pas les spéculations, mais c'est la même chose avec toutes ces séries qui existent. Il est de notre responsabilité de les étudier et de les comprendre, puis de décider si cela a du sens ou non."