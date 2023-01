Alonso: Dans les coulisses de son premier jour chez Aston Martin

Après sa première journée avec Aston Martin en début de semaine, Fernando Alonso a déclaré que l'écurie était "très motivée" à réussir en F1.

La firme de Silverstone a réalisé une courte vidéo de la première visite officielle du double champion de F1 à l'usine.

On peut y voir Fernando Alonso en train d'ajuster son baquet, de discuter avec les ingénieurs et de travailler sur le simulateur.

Il a même eu le temps d'embrasser le PDG du groupe, Martin Whitmarsh, qui était directeur de l'exploitation chez McLaren lorsqu'Alonso a couru pour l'équipe. Il s'agissait de la malheureuse (pour Alonso) campagne 2007 aux côtés de Lewis Hamilton.

Le natif d'Oviedo a déclaré : "Il se dégage beaucoup d'énergie de la part de tout le monde. Ils sont très motivés"

First day in green. 💚



Earlier this week, @alo_oficial made his debut at AMF1 HQ - meeting the team, spending time in the sim and having a seat fit. pic.twitter.com/myiuMu1gho