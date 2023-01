Ricciardo ne pilotera pas la RB7 à Bathurst

Thibaud Comparot

Vendredi 27 Janvier 2023 18:55

Daniel Ricciardo ne pilotera pas la RB7 de Red Bull lors des 12 Heures de Bathurst.

Le pilote de réserve de Red Bull et d'AlphaTauri, Liam Lawson, a été sélectionné pour effectuer les démonstrations du week-end sur le circuit australien.

Le Néo-Zélandais a effectué un certain nombre de séances d'essais pour les deux équipes la saison dernière et a pris part aux tests d'après-saison d'Abu Dhabi ces deux dernières années.

Daniel Ricciardo avait été pressenti pour ce rôle étant donné sa nouvelle position de troisième pilote de Red Bull qui lui permettait d'entreprendre des activités commerciales.

L'Australien a longtemps exprimé le désir de s'attaquer au célèbre circuit australien, mais il sera contraint de patienter avant d'en avoir l'occasion.

"Je suis super excité", a déclaré Lawson. "Je n'ai jamais été à Bathurst auparavant, ce sera donc une première pour moi. C'est un circuit que j'ai beaucoup pratiqué en sim racing et iRacing."

"Je suis originaire de Nouvelle-Zélande et j'ai grandi en regardant la série Supercars, notamment le Bathurst 1000. Cela a toujours été l'un des plus grands événements que j'ai connus."

"Je suis excité à l'idée de m'attaquer enfin à cette montagne et dans cette voiture en plus - la RB7 - que j'ai eu le privilège de piloter une fois et c'était l'une des expériences les plus cool de ma vie."

"Je suis vraiment excité d'avoir à nouveau cette opportunité dans un endroit aussi unique et de voir la réaction des fans en voyant la voiture parce que je pense que ce sera assez cool", a conclu le jeune pilote.