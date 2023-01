L'amitié Wolff/Vasseur ne va pas les empêcher de se battre en F1

Thibaud Comparot

Frédéric Vasseur se montre clair sur le fait que son amitié avec Toto Wolff ne va pas l'empêcher de défendre les intérêts de la Scuderia Ferrari.

Frédéric Vasseur vient de prendre ses fonctions à la tête de la Scuderia Ferrari, où il remplace Mattia Binotto à l'issue d'une saison 2022 où le potentiel de l'écurie italienne ne s'est pas concrétisé. Pour renouer avec un titre mondial qui échappe à l'équipe depuis 2008, Vasseur devra faire en sorte qu'elle triomphe non seulement de Red Bull Racing mais aussi de Mercedes, malgré la campagne compliquée des Flèches d'Argent l'an passé.

Le directeur de l'écurie à l'étoile n'est autre que Toto Wolff, que Vasseur connaît depuis 2002 ; les deux hommes entretiennent des liens d'amitié, mais le Français assure que cela ne va pas l'empêcher de chercher des noises à son homologue lorsque ce sera nécessaire dans l'intérêt de la Scuderia.

"Je sais que nous allons nous battre en piste, nous allons nous battre avec les commissaires, nous allons nous battre à la FIA, nous allons nous battre pour les Accords Concorde. C'est la vie", commente un Vasseur philosophe, relayé par Motorsport.com, au sujet de la manière dont sa relation avec Wolff va évoluer.

"Mais en fin de compte, plus généralement, je trouve que c'est aussi un avantage d'avoir une très bonne collaboration entre les écuries. Quand l'intérêt commun des écuries ou de la F1 sera d'avoir des discussions et de trouver un accord, je pense qu'avoir une bonne relation sera un immense avantage. Mais comme vous le savez, j'ai aussi une bonne relation avec quelques-uns de mes autres homologues. Je pense que c'est toujours bien. Mais il faut avoir l'intelligence de faire la part des choses, et je peux vous assurer que je vais me battre bec et ongles avec Toto, sur la piste et en dehors !"