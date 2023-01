Red Bull va-t-elle changer la livrée de sa F1 pour la saison 2023

Thibaud Comparot

Vendredi 27 Janvier 2023 14:42

Red Bull a laissé entendre qu'il pourrait changer de livrée pour la saison prochaine.

L'équipe basée à Milton Keynes n'a apporté que de légères modifications à son design depuis son entrée en F1 en 2005. La palette de couleurs est largement similaire et seuls les détails de la voiture diffèrent.

Ainsi, un design largement bleu avec un nez jaune, des bandes rouges, blanches et bleu clair sur le côté du nez et le logo Red Bull sur le cache-moteur a cédé la place à un design plus simpliste, sans bandes, en 2015, qui a également introduit du violet.

Depuis, la norme est une base bleue, un nez jaune, le logo Red Bull sur le revêtement du moteur et rien d'autre, mais cela pourrait-il changer ?

Dans un teaser sur Twitter, l'équipe a déclaré : "Une toile blanche", avec une image d'une voiture blanche unie badgée Red Bull. Il s'agit toutefois d'une ancienne monoplace.

2023 👉 A blank canvas 🎨 pic.twitter.com/u8miBUSCwu — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2023

Une livrée pour les essais ?

Avant d'espérer un nouveau look pour la saison, il est bon de rappeler que Red Bull a l'habitude d'attirer l'attention des fans avec des livrées d'essai spéciales "camouflage".

Certains fans de l'équipe espèrent un retour à la livrée blanche Honda utilisée en Turquie en 2021, le constructeur japonais restant un proche allié de l'équipe championne du monde.

Red Bull sera la deuxième équipe à lancer sa machine pour 2023, avec un événement prévu à New York le 3 février.