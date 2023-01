Nouveau sponsor titre pour Alfa Romeo

Thibaud Comparot

Vendredi 27 Janvier 2023 09:42

Alfa Romeo voit PKN Orlen, son sponsor titre, filer chez AlphaTauri et annonce l’arrivée que Stake comme nouveau partenaire principal.

La firme polonaise Orlen, partenaire de l’écurie Alfa Roméo depuis la saison 2020. Elle avait avant cela rejoint la F1 en 2019, soutenant financièrement la carrière de son pilote national, Robert Kubica. C’est pourquoi le logo de l’entreprise de raffinage de pétrole et de distribution d'essence avait fait une brève apparition sur les Williams. En ce début de saison, Alfa Romeo aurait tout fait pour conserver le sponsor polonais dans son portefeuille, cependant ce dernier a fait le choix de s’associer avec une autre écurie de la grille.

En 2023, l’écurie italo-suisse représentée par Valtteri Bottas et Guanyu Zhou apparaitre sous le nom d’Alfa Romeo F1 Team Stake. Selon le communiqué de l’écurie, le but est de donner une "nouvelle identité pour l'équipe". Une équipe qui entame une phase de transition puisqu’Alfa Romeo disparaîtra en fin de saison pour progressivement laisser place à Audi en 2026.

L'écurie de course qualifie l'accord de "nouveau partenariat record avec l'une des principales marques de divertissement et de style de vie". Outre Alfa Romeo, le site de jeux basé à Curaçao a entre autres, collaboré avec le rappeur Drake, le club de football Everton, le sport de combat UFC et l'ancien footballeur argentin Sergio Agüero.

La réaction d’Alfa Romeo

Alessandro Alunni Bravi, le nouveau contremaître d'Alfa Romeo, se réjouit de cette toute nouvelle donne. "Nous souhaitons la bienvenue à Stake en tant que nouveau sponsor en titre de l'équipe. Cela représente une nouvelle ère pour nous deux. L'attention portée à la Formule 1 s'est considérablement accrue ces dernières années et l'arrivée d'entreprises comme Stake caractérise le charisme que notre sport peut offrir. Nous sommes très heureux de rejoindre leur portefeuille sportif et nous sommes impatients de découvrir le programme que Stake va dévoiler pour nos fans."

AlphaTauri accueille PKN Orlen

L'ancien sponsor titre PKN ORLEN a donc décider de quitter la formation de Hinwil pour rejoindre Faenza et AlphaTauri. La marque polonaise apparaîtra donc en 2023 sur les monoplaces de Nyck de Vries et de Yuki Tsunoda. AlphaTauri parle d'un accord pluriannuel avec la compagnie pétrolière et gazière.