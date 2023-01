Verstappen évoque le moment " le plus important " de la journée d'un pilote de F1

Stuart Hodge

Jeudi 26 Janvier 2023 20:26

Max Verstappen a expliqué ce qu'il considère comme le moment le plus important de la journée d'un pilote de F1.

Le Néerlandais a obtenu sa deuxième couronne mondiale de champion du monde de F1 la saison dernière. Après avoir remporté 15 victoires en 22 courses la saison passée, il espère remporter trois titres consécutifs en 2023.

Mais la vie d'un pilote de Formule 1 ne se résume pas à des week-ends de course et à des séances de photos glamour. Le Batave a expliqué en détail les nombreuses réunions auxquelles les pilotes de Formule 1 sont obligés d'assister au cours d'un week-end de course et dont les fans n'ont peut-être pas conscience.

Alors que beaucoup pensent que les pilotes se présentent sur le circuit, s'habillent, sautent dans la voiture et s'exécutent, la réalité est bien différente.

"La réunion la plus importante est la réunion d'équipe du matin", a déclaré Verstappen à Speedweek. "Cela peut prendre 90 minutes. Si tout se passe bien, cette réunion sera terminée en une demi-heure."

"En gros, nous passons en revue l'ensemble de la journée. Ensuite, bien sûr, il y a des représentations pour les sponsors. Nous avons beaucoup à faire."

Verstappen - De dix à une heure et demie pour une réunion

La direction de course et les pilotes se réunissent à chaque événement pour régler les problèmes et passer en revue les instructions spécifiques au week-end.

Ces réunions sont distinctes de celles de l'Association des pilotes de Grand Prix, au cours desquelles les 20 pilotes discutent des principaux problèmes de la saison.

"Les pilotes se réunissent avec la direction de course le soir après les deux premières séances d'essais libres", ajoute Verstappen.

"Nous abordons parfois les événements des précédents Grand Prix. Ou nous parlons des problèmes de sécurité de la piste."

" Là aussi, l'éventail est large. J'ai assisté à des réunions qui se terminaient en dix minutes. Si une discussion s'engage, elle peut se transformer en une heure et demie."

"Ensuite, nous avons aussi une réunion avec Pirelli ou dans le cadre de l'association des pilotes GPDA", a conclu le pilote Red Bull.