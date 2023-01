Alpine aurait "exploité un potentiel assez important" sur l'A523

Thibaud Comparot

Jeudi 26 Janvier 2023 19:34

En 2023, Alpine veut ne veut pas changer de concept pour sa monoplace et préfère le perfectionner. Quatrième force de la grille, l’écurie française réussira-t-elle à se rapprocher de Red Bull, Ferrari et Mercedes ?

L’écurie française s’est donné 100 Grand Prix pour devenir une véritable écurie de pointe en Formule 1. Héritière de Renault F1, Alpine a récemment connu son premier succès dans la catégorie reine du sport automobile avec la victoire d’Estéban Ocon en Hongrie au cours de la saison 2021.

Cependant, si Alpine n’a pas remporté de course l’année passée, elle s’est imposée sur la longueur comme la meilleure écurie des autres en terminant à la quatrième place du classement des constructeurs. Esteban Ocon et Fernando Alonso se sont respectivement positionnés à la 8e et 9e place du classement 2022 des pilotes de F1.

Toutefois, la fiabilité de l’A522 a fait défaut la saison passée, mettant à rude épreuve les nerfs d’Estéban Ocon et surtout de Fernando Alonso, parti en fin de saison rejoindre Aston Martin. Du fait de ces abandons, la firme française a perdu de nombreux points dans les différents championnats. Interrogé par racingnews365, Matt Harman, directeur technique d'Alpine, a assuré que l’écurie n’allait pas révolutionner le concept de 2021, mais plutôt le perfectionner.

"Nous prolongeons le fil du concept aérodynamique, je dirais, la voiture est une voiture évolutive", a répondu Harman.

"Elle doit l'être pour de nombreuses raisons différentes, principalement autour du plafond des coûts, mais nous poussons ce plafond à sa limite absolue."

"Nous changeons une grande partie de la voiture, mais nous ne nous éloignons pas trop de notre concept aérodynamique, parce que nous pensons que c'est un concept qui a encore beaucoup de potentiel."

"Ce que nous avons vraiment fait, c'est nous concentrer sur les aspects mécaniques de la voiture pour libérer ce prochain potentiel."

En effet, outre l’aspect aérodynamique, Alpine avait fait le choix de se concentrer sur la puissance de l’unité Renault, avant de se pencher sur la fiabilité de ce dernier. Depuis le mois de mars dernier, les moteurs sont gelés et les écuries ne peuvent plus que travailler à fiabiliser les unités de puissance.

La saison 2022 avait vu naître de nombreux concepts aérodynamiques, résultant de la nouvelle réglementation introduite en F1. La saison passée, toutes les écuries ont commencé a regarder ce que faisait le voisin de garage, tentant de reproduire ce qui fonctionnait chez les autres.

Le directeur technique d'Alpine a annoncé qu’il restait encore beaucoup de possibilités aux monoplaces bleue et rose pour progresser, notamment grâce au plancher.

"Je pense que nous trouvons encore beaucoup de performances à partir du plancher", a ajouté Harman.

"Nous pouvons voir beaucoup d'opportunités là-dedans encore, nous pouvons voir certaines opportunités dans la façon dont nous disposons notre voiture."

"Il y a encore beaucoup de gains de performance [à obtenir] à l'arrière de la voiture, mais aussi en gérant cette entrée au sol. Nous ne pensons pas encore avoir trouvé la bonne solution, et je pense que nous allons vraiment la maximiser."

"Quand vous verrez [la voiture de l'année prochaine] l'A523 et que vous verrez certains des changements que nous avons apportés à l'avant de la voiture, vous commencerez à voir que nous avons effectivement exploité un potentiel assez important dans cette zone du plancher frontal", a conclu le directeur technique d'Alpine.