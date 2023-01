Vasseur - "La stratégie est une partie essentielle de la Formule 1"

Thibaud Comparot

Jeudi 26 Janvier 2023 18:18

Le nouveau directeur d'équipe de Ferrari, Frédéric Vasseur, a souligné les difficultés des écuries à prendre des décisions stratégiques " capitales " en F1.

Le français a pris les rênes de la Scuderia le 9 janvier dernier après avoir aidé Alfa Romeo à atteindre la sixième place du classement des constructeurs en 2022. Il a également assuré la sécurité financière de l'écurie depuis son arrivée à la fin de la dernière décennie.

Frédéric Vasseur est chargé de mener Ferrari à son premier titre depuis le championnat des constructeurs en 2008. Mais étant donné que la démission de Mattia Binotto était essentiellement due à un manque de dynamisme, il y a des problèmes sous-jacents à résoudre.

Après l'échec de l'année dernière, la stratégie sera scrutée à la loupe tout au long de la saison à venir pour voir si Ferrari a appris de ses erreurs précédentes.

S'adressant à Racecar Engineering, Vasseur a expliqué : "La stratégie est une partie essentielle de la Formule 1."

"Cependant, elle est rendue complexe par des allocations spécifiques telles que les pneus, le calendrier des sessions tout au long du week-end de course, le développement et l'apport de nouvelles pièces sur les circuits où elles seront les plus performantes."

"Plus vous êtes proche du pic de performance, plus l'effet de la moindre erreur dans les opérations ou la stratégie est dramatique."

"Vous devez être sûr de faire la bonne chose au bon moment pour exploiter les possibilités dont vous disposez pour collecter des données et progresser."

Comment les équipes " manipulent " la stratégie

Proclamant que la stratégie est "entièrement différente", Vasseur ajoute : "Elle s'articule autour de ce qui va se passer ensuite et de la manière d'en tirer le meilleur parti."

"Les équipes regardent constamment le prochain tour et vérifient simultanément ce que font leurs rivaux pour voir s'ils doivent manipuler ce qu'ils vont faire ensuite à cause de ce que font leurs rivaux."

"Il est également possible de savoir s'il y a des endroits dans certaines courses où vos concurrents pourraient faire des erreurs. En général, cela se produit lorsque la dégradation des pneus est élevée, ou lorsque certains pilotes se battent pour leur position."

"Dans de tels moments, cela peut changer toute votre course."

"S'il y a une voiture de sécurité, par exemple, vous pouvez faire des bonds gigantesques au sein du peloton ou progresser avec un nouveau jeu de pneus quand les autres ne font pas les meilleurs temps au tour", a conclu le nouveau directeur de la Scuderia Ferrari.