Pas de grands objectifs malgré la signature d'Alonso - Krack

Aston Martin a de grandes ambitions en F1 pour les prochaines saisons. Cependant, elle sait que les victoires et les titres ne seront pas atteignables en 2023, même avec Fernando Alonso dans l’équipe.

Héritière, entre autres, de Jordan et de Racing Point, la firme de Silverstone nourrit de grandes ambitions concernant son futur en Formule 1. Considérée comme l’une des plus prometteuses écuries du milieu de tableau, Aston Martin et son directeur Mike Krack, savent qu’il faudra entre beaucoup de travail de patience avant de pouvoir concurrencer les meilleures équipes.

Remplaçant Sebastian Vettel, quadruple champion du monde par Fernando Alonso, double champion du monde, Aston Martin mise sur l’expérience de ces champions du monde pour grandir. Si Fernando Alonso (41 ans) est le doyen de la grille en 2023, Mike Krack affirme que ce dernier en a encore sous la pédale et qu’il peut continuer à courir pendant "de nombreuses années".

"Vous dites qu'il ne lui reste plus beaucoup d'années de F1, mais je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord avec cela", a déclaré le directeur de l’écurie anglaise.

"Si vous avez quelqu'un avec ce niveau de motivation, comme nous l'avons vu avec Valentino Rossi, et que cela est combiné avec la motivation, le dévouement, la préparation physique, mentale, son talent et son expérience, je ne pense pas que cela signifie que le temps est compté."

Fernando Alonso est cependant connu pour mettre la pression sur les équipes pour lesquelles il court.

"Je n'ai entendu que de bonnes choses à son sujet", s'amuse Krack.

"On entend des histoires bien sûr, mais j'aime vivre ma propre expérience et jusqu'à présent, je n'ai eu que de bonnes relations. "

Interrogé sur la possible pression imposée par Alonso aux membres d’Aston Martin, son directeur affirmé que l’écurie allait garder les pieds sur terre en 2023.

"Mais même lorsque nous avons signé Fernando, nous n'avons pas fait de grandes déclarations. Nous n'avons jamais dit que nous allions gagner et nous n'avons jamais dit que nous allions être champions du monde. "

"Je ne m'attends à aucun problème avec Fernando tant que nous lui donnons une voiture rapide et que nous sommes transparents."

Après un début de saison compliqué en 2022, Aston Martin a réussi à remonter la pente au fur et à mesure de la saison, passant de la dernière à la septième place du classement des constructeurs, à égalité de points avec Alfa Romeo. Cependant, Krack révèle qu'il n'y a "absolument rien" en commun entre la monoplace de la saison dernière et celle de 2023. Les attentes seront grandes la saison prochaine, de la part des fans, mais aussi de Fernando Alonso.

"Nous essayons de progresser et nous voulons être là dans quelques années, mais nous n'avons pas dit que nous allions gagner parce que nous avons Fernando. Je serais surpris que les gens nous voient comme une équipe qui ne parle que de gagner, parce que ce n'est pas ce que nous faisons", a-t-il conclu.