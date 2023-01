Tost balaye les rumeurs d'association entre Red Bull Racing et Ford en F1

Thibaud Comparot

Jeudi 26 Janvier 2023 13:49

Franz Tost, directeur de l’écurie AlphaTauri, a démenti les spéculations selon lesquelles Red Bull s'apprêterait à annoncer un partenariat avec Ford. Il revient également sur la situation catastrophique de la F1 en Allemagne.

Certains voyaient dans la présentation des Red Bull et des AlphaTauri à New York en février le signe d’une future association avec Ford en F1. Cependant, cette rumeur a été rapidement balayée par le directeur de la petite Scuderia.

"C'est la semaine de la mode là-bas", a déclaré Tost à Sport1. "C'est pourquoi nous y allons."

En effet, en plus d'être une écurie de course, Alpha Tauri est également la marque de mode de la société de boissons énergétiques.

Franz Tost a déclaré qu'il était déterminé à ce que l'équipe basée à Faenza progresse la saison prochaine après une campagne 2022 très décevante. Cette année, AlphaTauri alignera sur la grille Yuki Tsunoda et Nyck de Vries, venu remplacer Pierre Gasly. Preuve de cette détermination, le directeur de l’écurie est venu travailler le jour de son 67e anniversaire.

"Comme toujours, j'étais au bureau à 7 heures et je suis rentré chez moi à la nuit tombée", a-t-il révélé.

On a également demandé à Franz Tost son avis sur la situation de la Formule 1 en Allemagne ou les courses ne pourront plus être vues sur les chaînes de télévision gratuites cette année.

"Les gens ont besoin de héros", a déclaré l'Autrichien, "et ils ont besoin qu'ils soient faits de chair et de sang, pas de métal."

La fin de saison 2022 a vu le départ en retraite du quadruple champion du monde, Sebastian Vettel ainsi que la mise sur la touche de Mick Schumacher par Haas. En 2023, il n’y aura qu’un seul pilote allemand sur la grille ; Nico Hülkenberg.

"Dans le passé, vous vouliez voir Michael Schumacher gagner, pas le moteur ou la voiture Mercedes", a déclaré Tost. "Un autre exemple est Boris Becker, car avant lui, l'intérêt pour le tennis était plutôt réservé aux personnes fortunées." "Cela a changé brusquement avec le succès de Boris et de Steffi Graf. Tout à coup, tous les enfants ont voulu jouer au tennis."

C'est pourquoi, selon lui, il faut que Mick Schumacher, 23 ans, convertisse son nouveau rôle de réserviste chez Mercedes en un retour dans un baquet de titulaires en F1.

"Vous n'êtes vraiment remarqué par le grand public que si vous êtes constamment au centre de l'attention. Et vous ne pouvez le faire qu'en tant que pilote", a déclaré Tost.

"C'est pourquoi il est important que Mick retrouve au plus vite le chemin de la grille. Ce n'est pas impossible, mais ce ne sera pas facile non plus", a conclu l'autrichien.