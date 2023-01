FIA : Andretti est la seule équipe à s'être déclarée candidate

Thibaud Comparot

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, explique qu'Andretti-Cadillac est la seule nouvelle équipe à manifester son intérêt à l'organe directeur pour rejoindre la F1. La FIA va bientôt lancer un appel à candidatures pour intégrer le Championnat du monde de Formule 1. Et comme l'a révélé le président Mohammed Ben Sulayem au micro de Motorsport.com, Andretti est "jusqu'à présent" la seule équipe à s'être manifestée auprès de l'organe directeur.

Une déclaration bien différente de celle de la F1, qui, il y a peu, expliquait s'entretenir avec plusieurs parties n'étant "pas aussi visibles" que d'autres, en faisant clairement référence à la candidature très médiatisée d'Andretti.

Alors que les responsables du championnat sont pour l'instant peu enclin à accueillir Andretti et tout autre nouvelle équipe, Ben Sulayem a indiqué qu'il lui était difficile de refuser l'entrée à la structure américaine compte tenu de sa récente association avec le groupe General Motors.

"Comment pouvons-nous dire non à un grand constructeur ?" a lancé le président de la FIA. "Nous parlons des États-Unis, nous avons trois courses là-bas, c'est très sain. Mais je n'ai pas été élu pour faire de l'argent, j'ai été élu pour faire vivre le sport automobile, clairement."

Ben Sulayem est également revenu sur les craintes qu'ont les équipes actuelles concernant l'éventuelle diminution des primes en cas d'arrivée d'une nouvelle écurie. "[Les équipes] pourraient dire : 'C'est prendre notre part du gâteau'. Pour elles, oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Peut-être virer cinq équipes, comme ça vous aurez plus d'argent ?" a-t-il ajouté.

"On peut le voir de deux façons. Je veux qu'elles réussissent, mais qu'elles aient plus ou moins d'argent... Le plafond budgétaire a été efficace et nous essayons de le rendre plus efficace. Imaginez que tout le monde aient 145 [millions de dollars de budget]. Mais je ne peux pas bloquer un constructeur. Imaginez que je le fasse, ce serait mal."

Si le dossier d'Andretti venait à être accepté, il s'agirait de la première arrivée d'une équipe dans le Championnat du monde depuis celle de Haas, il y a bientôt sept ans.