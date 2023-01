L’équipe KTM présente son line-up MotoGP assisté par Red Bull F1

Thibaud Comparot

A quelques jours des premiers tests officiels MotoGP sur le tracé de Sepang (Malaisie), Red Bull KTM factory a levé le voile sur sa livrée et présenté son duo de pilotes 2023, où l’Australien Jack Miller rejoint le Sud-Africain Brad Binder.

Les ambitions de la marque autrichienne soutenue par Red Bull (qui a mis à disposition sa soufflerie F1 pour assister les efforts du constructeur dans le développement aéro de son prototype 2023) sont élevées pour cette campagne MotoGP qui sera la plus longue de l’histoire (21 Grands Prix).

Pour la quatrième année consécutive, Brad Binder sera l'un des pilotes de la KTM RC16. Le pilote de 27 ans a remporté la première victoire MotoGP de KTM en République Tchèque en 2020 et était le pilote le mieux classé de KTM en 2022 avec une 6e place au classement et des podiums lors du premier Grand Prix de l'année (Qatar) et du dernier (Valence). Depuis maintenant neuf saisons dans la famille Red Bull KTM, Binder est reconnu comme l'un des pilotes les plus déterminés et efficaces de la grille MotoGP.

La #33 est rejointe par Jack Miller. Le redoutable australien débarque d’une longue aventure au sein de Ducati et tentera de devenir le seul pilote du plateau MotoGP actuel à avoir remporté des victoires en GP avec trois marques différentes. L'Australien apporte avec lui neuf saisons d'expérience et un immense caractère à l'équipe, ainsi qu'un pedigree qui comprend quatre triomphes et 22 podiums dans la catégorie reine.

La saison MotoGP 2023 débute les 24-25-26 mars au Circuit International de l'Algarve au Portugal après deux tests de présaison du 10-11-12 février (Malaisie) et du 11-12 mars (Portugal).