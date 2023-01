Alfa Romeo nomme Bravi comme "représentant de l'équipe"

Thibaud Comparot

Jeudi 26 Janvier 2023 10:14

Alfa Romeo a confirmé la prise de fonction d'Alessandro Alunni Bravi en tant que "représentant de l'équipe" pour la saison prochaine de Formule 1.

L'Italien, qui était déjà directeur général du groupe Sauber, collaborera désormais avec les branches techniques et opérationnelles de la formation basée à Hinwil tout en représentant l'équipe lors des week-ends de course.

Williams a promu Sargeant en F1 plus vite que prévuLire plus

Alumni Bravi est chez Sauber depuis 2017 et sa nomination à ce poste - un poste de directeur d'équipe de facto - est la première grande tâche accomplie par le nouveau PDG du groupe, Andreas Seidl, qui a commencé son mandat le 9 janvier après avoir quitté McLaren.

L'équipe était sans directeur d'équipe depuis le transfert de Fred Vasseur chez Ferrari.

"Je tiens à remercier Andreas et nos actionnaires pour leur confiance, et je tiens à réitérer mon engagement à donner le meilleur de moi-même pour répondre à leurs attentes et représenter l'équipe de la meilleure façon possible", a déclaré Alumni Bravi.

" C'est un immense privilège de continuer à travailler avec un groupe de personnes incroyables qui, pendant de nombreuses années, m'ont aidé à m'intégrer au sein du groupe Sauber : ce qu'ils m'ont donné pendant cette période me permettra de remplir cette tâche et de représenter l'équipe conformément à notre vision commune et à nos objectifs ".

"Je suis pleinement conscient du travail qui nous attend et des défis qui se présentent à nous."

"J'aborde cette tâche avec humilité, sachant que je fais partie d'une équipe solide qui fera le travail, et avec la certitude que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour un avenir réussi."

Seidl se concentre sur l'arrière-scène

Seidl a ajouté : "Je suis ravi de confirmer la nomination d'Alessandro Alunni Bravi au poste de représentant de l'équipe, en plus de ses fonctions actuelles de directeur général du groupe."

"Sa vaste expérience en sport automobile lui a donné tous les outils nécessaires pour réussir, et sa connaissance intime de l'équipe, dont il fait partie depuis plus de cinq ans, assurera la stabilité et la continuité de notre progression."

"Le fait qu'Alessandro représente l'équipe pendant le championnat de Formule 1 me permettra de me concentrer sur la croissance du groupe et la préparation des défis et des opportunités qui nous attendent."

Wolff est catégorique - "Nous avons la combinaison des deux meilleurs pilotes"Lire plus

"Je remercie Alessandro pour sa foi en notre vision et je lui souhaite la bienvenue à ce poste supplémentaire"

"Je suis convaincu qu'il s'agit d'une autre addition de valeur à ce qui est sans aucun doute une équipe très forte, des pilotes à l'équipe de direction, à chacun de nos employés, capable de construire sur le succès de l'année dernière et de créer un avenir brillant pour Sauber."