Williams a promu Sargeant en F1 plus vite que prévu

Thibaud Comparot

Jeudi 26 Janvier 2023 09:30

Initialement, Williams avait un plan sur deux ans pour Logan Sargeant en Formule 2.

En titularisant Logan Sargeant pour la saison 2023, Williams fera débuter un nouveau rookie en Formule 1. L'écurie de Grove a pris la décision de stopper sa collaboration avec Nicholas Latifi, souvent décrié pour son niveau de performance, et de lancer dans le grand bain sa jeune pousse. Un choix qui a été plus précipité que ce que prévoyait le plan initial. C'est ce qu'a révélé Sven Smeets, le directeur sportif de l'équipe britannique.

"Nous avions un plan sur deux ans avec Logan en F2", explique-t-il à Motorsport.com. "Je pense que tout le monde commence comme ça. Quand la saison a débuté, très vite – et surtout à Silverstone et lors des courses suivantes – nous avons commencé à voir un tel potentiel qu'il n'était pas forcément nécessaire qu'il fasse deux saisons en F2. Nous ne lui avons pas dit 'il faut que tu gagnes la F2' ou 'il faut que tu sois deuxième', c'étaient juste sa progression en F2, la vitesse pure qu'il a montrée sur un tour, et son gain en maturité."

"C'était aussi lié à sa progression ici lors des séances de simulateur, lors des camps d'entraînement que nous organisons pour [les pilotes], lors de la formation aux médias. Tout cela commençait à aller dans une telle direction qu'à l'été, nous l'avons vu devenir l'un de nos candidats."

Âgé de 22 ans, Logan Sargeant a terminé quatrième du championnat de Formule 2 l'an passé pour sa première saison complète à ce niveau. Un tel résultat était d'ailleurs un prérequis pour décrocher son volant en F1, lui assurant les points nécessaires afin de décrocher sa super licence. Désormais, le pilote américain va devoir apprendre, mais les attentes dépendront naturellement du niveau de performance de la future Williams.

"Si la voiture est au niveau souhaité, bien sûr la première chose sera de concurrencer son coéquipier", précise Sven Smeets. "Si l'on est en position de se battre pour les points, encore mieux. Mais nous ne pouvons pas simplement lui dire qu'il doit battre Alex à Bahreïn. Je ne trouverais pas ça très juste pour lui. Mais c'est l'objectif : progresser et utiliser cette saison pour apprendre et ensuite être au maximum en 2024."