Verstappen ne veut pas partager le simulateur de Red Bull avec Ricciardo

Thibaud Comparot

Mercredi 25 Janvier 2023 17:42

Max Verstappen, double champion du monde de F1, a mis en garde Daniel Ricciardo et Red Bull contre tout empiètement sur le temps de simulateur qui lui est alloué.

Après la résiliation de son contrat avec McLaren l'année dernière, le pilote australien est revenu au sein de l'écurie de Milton Keynes après avoir décidé la quitter avant la saison 2019.

Gasly veut réaliser le rêve d'Anthoine Hubert chez AlpineLire plus

La famille Red Bull a accueilli Ricciardo à bras ouverts en tant que troisième pilote, avec des fonctions de réserve, de développement et de commerce qui font partie de ses nouvelles attributions.

Mais Verstappen, un passionné de simulateur à ses heures perdues, apprécie le travail de développement qui peut être effectué sur le simulateur en préparation de chaque Grand Prix et a clairement indiqué qu'il ne voulait pas que Ricciardo effectue ce travail pour lui.

Le simulateur Red Bull est "l'un des meilleurs"

Ainsi, le double champion a insisté sur le fait qu'il ferait partie de l'équipe de développement à l'avenir, malgré la présence de son ancien coéquipier.

"Je pense que notre simulateur est l'un des meilleurs du secteur", a déclaré Verstappen à Speedweek.

"Nous injectons les données du véhicule que nous avons recueillies sur le circuit. Bien sûr, la concordance entre la simulation et la réalité n'est pas parfaite."

Présentations F1 2023 : Le calendrier completLire plus

"Les journées sont très longues, mais je suis convaincu que ce travail en vaut la peine".

"Je ne veux pas non plus qu'un pilote d'essai s'occupe de la simulation comme le font d'autres équipes de course. Je veux le faire moi-même, car chacun a son propre style de conduite", a conclu le double champion du monde en titre.