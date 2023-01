Haas sera la première écurie à présenter sa livrée

Thibaud Comparot

Mercredi 25 Janvier 2023 15:52

Haas F1 Team était la dernière écurie du plateau 2023 à ne pas avoir annoncé la date de présentation de sa nouvelle monoplace. Le 31 janvier prochain, elle sera toutefois la première à révéler les couleurs de la VF-23. Pour avoir un aperçu plus précis de la Formule 1 américaine, il faudra attendre les essais de pré-saison organisés à Bahreïn du 23 au 25 février prochain.

La livrée de l’écurie américaine devrait changer en après que MoneyGram a rejoint Haas en tant que sponsor principal. La future VF-23 sera propulsée par le moteur Ferrari. Mattia Binotto avait alors, juste avant son départ de la Scuderia Ferrari, confié à Günther Steiner, directeur de Haas F1 Team, que ce moteur serait une bombe en 2023.

Carlos Sainz s'offre sa première FerrariLire plus

L’écurie a misé sur l’expérience en 2023 et alignera un duo de pilote constitué de Kevin Magnussen et Nico Hülkenberg. Elle aura donc le line-up le plus âgé de la grille deux ans après avoir aligné deux rookies en la personne de Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

Après un début de saison tonitruant en 2022, Haas avait finalement glissé au classement des constructeurs. En effet, le manque de développement de la VF-22 avait renvoyé Mick Schumacher et Kevin Magnussen en fond de grille. Cependant, tout n’était pas à jeter en 2022 puisque la firme américaine a terminé plusieurs Grand Prix dans les points, lui permettant de terminer à la huitième place au classement des constructeurs.

Mick Schumacher, débarqué en fin de saison 2022, avait pourtant réussi à marquer ses premiers points en F1 (Autriche & Grande-Bretagne), montrant qu’il avait sa place sur la grille. Cela n’a pourtant pas suffi à convaincre Günther Steiner et la direction de l’écurie qui lui a préféré Nico Hülkenberg pour la saison à venir. Le jeune pilote allemand a depuis trouvé un point de chute chez Mercedes. Aux côtés de George Russell et de Lewis Hamilton, Mick Schumacher assurera le rôle de pilote de réserve.

"On a toujours l'impression que c'est la même équipe, mais c'est quelque chose de très dynamique", a déclaré Magnussen, "Beaucoup de choses différentes se sont produites au sein de l'équipe. Je pense que ça a été une très bonne année pour relancer Haas. Nous sommes revenus dans la lutte au milieu du peloton, nous avons obtenu notre première pole position." "J'espère que cela va donner un grand coup de pouce à toute l'équipe et sceller la conviction que nous sommes de retour dans le jeu et que nous avons un brillant avenir."

Faisant son retour en F1 après une année sabbatique, Kevin Magnussen a réussi l’exploit de terminer à la cinquième place du Grand Prix de Bahreïn, mais a surtout inscrit la première pole position de l’écurie en Formule 1 à l’occasion du GP de São Paulo.