Entretenir soi-même son véhicule : Changer le liquide de refroidissement

Thibaud Comparot

Mercredi 25 Janvier 2023 14:49

Le liquide de refroidissement dans une voiture est important pour maintenir la température du moteur à un niveau approprié. Il circule à travers le moteur et le radiateur pour empêcher la surchauffe, et protège également les pièces mécaniques de la corrosion. Il est important de maintenir les niveaux appropriés de liquide de refroidissement et de le remplacer régulièrement pour assurer le bon fonctionnement du moteur de la voiture.

Où peut-on acheter son liquide de refroidissement ?

Le liquide de refroidissement peut être acheté dans de nombreux endroits, notamment dans des magasins spécialisés dans le monde de l’automobile comme les magasins d'équipement, les garages, les magasins de pièces d'automobile, les chaînes d'approvisionnement en pièces automobile, les quincailleries, les magasins de bricolage et même certains supermarchés. Il peut également être acheté en ligne auprès de sites spécialisés.

Combien coûte un bidon de liquide de refroidissement ?

Le coût d'un bidon de liquide de refroidissement varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que la marque, la taille du bidon et la région où il est acheté. En général, un bidon de liquide de refroidissement peut coûter entre cinq et vingt euros, ou plus cher pour les marques haut de gamme. Il est également possible de trouver des bidons de liquide de refroidissement moins cher dans les magasins de discount. Il est important de vérifier la compatibilité avec le système de refroidissement de votre voiture avant d'acheter et de suivre les instructions d'utilisation pour éviter les problèmes.

Il faut cependant garder à l’esprit que le réservoir ainsi que le circuit de refroidissement d’une voiture peut varier de cinq à dix litres. Prévoyez donc d’acheter deux bidons de liquide afin de pouvoir réaliser une purge complète du système. Le prix de remplacement du liquide de refroidissement peut donc être compris entre 10 et 40 euros en fonction de la marque que vous choisissez.

Peut-on remplacer soi-même le liquide de refroidissement de sa voiture ?

Le réservoir à liquide de refroidissement se trouve généralement dans le compartiment moteur de la voiture, à proximité du radiateur. Il est généralement transparent et est souvent pointé avec des indications comme "liquide de refroidissement". Il peut être situé à différents endroits selon le modèle de voiture, il est donc important de consulter le manuel d'utilisation de votre voiture afin de localiser précisément le réservoir à liquide de refroidissement.

Il est bien évidemment possible de remplacer soi-même le liquide de refroidissement dans sa voiture, mais cela nécessite certaines compétences mécaniques de base et des outils appropriés. Il est important de suivre les instructions du manuel d'utilisation de votre voiture pour éviter les erreurs et les dommages. Il est également nécessaire de rappeler que si vous n'êtes pas à l'aise avec les tâches mécaniques, vous pouvez bien sûr demander à votre garagiste de réaliser cette opération.

Cependant, il est vivement conseillé de réaliser cette opération lorsque le moteur est froid. Il est également important de ne pas oublier de faire une vidange de votre circuit de refroidissement régulièrement pour éviter les impuretés et les dépôts qui peuvent endommager votre moteur.

Avant de procéder au changement et à la purge de votre système de refroidissement, un contrôle visuel s’impose. Cela va vous permettre de rapidement de vous faire une idée de l’état du liquide présent dans votre voiture. En effet, s’il est trouble ou s’il tire vers une autre couleur que celle d’origine (rose, jaune, orange ou verte), alors une purge totale du circuit de refroidissement est recommandée.

Une jauge vous permet également de contrôler, à froid, si votre circuit de refroidissement est étanche et le cas échéant de vous avertir s’il y a une fuite. Il faut toujours réaliser l’appoint du liquide de refroidissement lorsque le moteur est froid. En effet, en réalisant cette manœuvre à chaud, vous risqueriez de provoquer la dilatation des métaux et donc de créer une fuite.

Il n’est cependant pas toujours facile de trouver le bon liquide de refroidissement pour votre véhicule. Il existe bien évidement de nombreuses marques allant du premier prix au premium. Certains sites internet vous permettent de réaliser un comparatif en fonction de votre plaque d’immatriculation afin de vous aguiller sur le bon produit.