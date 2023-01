Carlos Sainz s'offre sa première Ferrari

Thibaud Comparot

Mercredi 25 Janvier 2023 15:44

Carlos Sainz a révélé dans une vidéo son nouvel achat : une Ferrari 812 Competizione conçue sur mesure par le département Tailor Made de la marque italienne.

l y a des avantages à être pilote de Formule 1, la gloire et la fortune en font partie. Carlos Sainz l'a démontré en révélant dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube la voiture qu'il a pu s'offrir grâce à son excellent salaire : il s'agit d'une Ferrari 812 Competizione, une version encore plus rapide et encore plus extrême de la 812 Superfast, que Ferrari commercialise depuis 2017.

L'ambiance est "tendue" chez Mercedes depuis le départ de Vowles - MarkoLire plus

"C'est la plus belle voiture que j'ai vue dans ma vie, celle qui m'a le plus séduit par son design", a expliqué l'Espagnol avant de se rendre à Maranello pour récupérer les clés de son nouveau bolide.

Cette 812 Competizione, un monstre de la route doté d'un moteur V12 atmosphérique poussé à 830 ch et pouvant atteindre 340 km/h, c'est également la première voiture achetée par Carlos Sainz. Le pilote de la Scuderia est peut-être en Formule 1 depuis près de 10 ans, pourtant il n'avait jamais jugé bon de s'offrir une voiture précédemment. Depuis 2012, année de ses 18 ans, il roulait dans une modeste Volkswagen Golf.

"C'est une voiture qui me rend vraiment très enthousiaste", a-t-il affirmé. "C'est la première voiture que j'achète, je suis en F1 depuis neuf ans et, comme voiture personnelle, j'ai celle que mes parents m'ont achetée quand j'avais 18 ans."

Marko : "Verstappen a fait installer un simulateur dans son jet privé"Lire plus

Une fois le drap rouge levé, une superbe 812 Competizione à la robe grise est dévoilée. Sainz a fait appel au département Tailor Made de Ferrari pour concevoir un véhicule sur mesure. Parmis les nombreuses personnalisations voulues par le pilote, on trouve les inscriptions "Smooth Operator", son surnom, sur les seuils de portière et son numéro 55 sur le sol.