L'ambiance est "tendue" chez Mercedes depuis le départ de Vowles - Marko

Thibaud Comparot

Mercredi 25 Janvier 2023 14:20

Helmut Marko aime bien remuer le couteau dans la plaie de ses rivaux en F1. Le conseiller de Red Bull semble l'avoir fait une fois de plus en lançant une pique à Mercedes.

L'Autrichien affirme qu'il sait de source sûre que Mercedes n'est pas un endroit où il fait bon vivre actuellement, après que James Vowles ait décidé de quitter le constructeur allemand. Il est devenu directeur d'équipe chez Williams.

Vowles est parti après 21 ans de carrière en F1, travaillant dans l'usine de Brackley qui a d'abord abrité BAR, puis Honda, Brawn GP, et actuellement Mercedes. Il a occupé le poste de directeur de la stratégie au cours des quatre dernières années chez Mercedes.

L'homme de 43 ans commence son nouveau rôle le 20 février, bien que Marko ait également suggéré que Vowles n'est pas le seul homme à quitter Mercedes et à passer chez Williams.

Interrogé dans une interview avec sport1.de pour savoir s'il avait peur que Williams devienne une équipe B de Mercedes, Marko a répondu : "Non, j'ai des informations complètement différentes".

"Vowles est parti de son propre chef et, dit-on, a même emmené de bons techniciens avec lui. Mes sources me disent que c'est pour cela que l'ambiance est tendue chez Mercedes."

Suggérant à Marko que Mercedes et Lewis Hamilton seraient affaiblis par les départs cette année, il a fait remarquer : "Nous verrons."

"Mais je crois toujours que Mercedes sera notre plus grand challenger lorsqu'il s'agira de défendre notre titre."

Marko stupéfait par le déclin de la F1 en Allemagne

Il n'y a plus de course en Allemagne, et l'une de ses stars, Sebastian Vettel, a pris sa retraite, laissant Nico Hülkenberg comme seul pilote allemand sur la grille cette année.

En outre, les chaînes de télévision boudent la F1. RTL a choisi de ne pas diffuser les quatre courses en clair que Sky, détenteur des droits, a dû abandonner.

Deux autres chaînes de premier plan, ARD et ZDF, ayant également renoncé à diffuser les courses, Pro7 a pris le relais.

"C'est incroyable ce qui se passe en Allemagne en ce moment", a estimé Marko.

"En Autriche, c'est exactement le contraire. La Formule 1 est en plein essor, comme jamais auparavant."

"L'équipe Red Bull est considérée comme l'équipe nationale de l'Autriche et tout le pays la soutient."

"C'est pourquoi j'espère même que Mercedes sera à nouveau forte pour que les Allemands s'identifient à elle", a conclu le conseiller de l'écurie Red Bull.