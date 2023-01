Thibaud Comparot

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a confirmé que le système de points de la F1 concernant les Grand Prix écourtés allait être révisé suite à la confusion du GP du Japon 2022 qui avait vu la victoire et le sacre de Max Verstappen.

L'instance dirigeante du sport automobile a d'abord réagi à la manière dont les points sont attribués pour une course écourtée après le fiasco du Grand Prix de Belgique 2021, où seuls deux tours avaient été effectués derrière la voiture de sécurité. Les conditions météorologiques étaient épouvantables et n'avaient pas permis aux pilotes de disputer la course.

À Suzuka l'année dernière, le temps pluvieux a de nouveau fait des ravages, suscitant une incertitude quant à l'attribution des points et entraînant un retard sur la confirmation du deuxième titre de F1 du pilote Red Bull, Max Verstappen.

Comment les points sont-ils attribués ?

Selon les règles actuelles, six points sont attribués au vainqueur pour une course de deux tours à un quart de la distance initiale ; 13 d'un quart à la moitié de la distance initiale ; 19 de la moitié aux trois-quarts, et tous les points pour tout ce qui va au-delà.

Mais ces points ne sont attribués que si la course est suspendue et non recommencée.

Au Japon, même si seulement 52 % de la course a été effectuée, le drapeau à damier a été montré à la fin du temps imparti de trois heures, ce qui a entraîné l'attribution de tous les points.

Pour éviter une telle confusion à l'avenir, Ben Sulayem a confirmé que des changements seront apportés sous la direction du nouveau directeur sportif Steve Nielsen.

"Oui, ça change", a déclaré le président de la FIA à motorsport.com lorsqu'il a été interrogé sur le règlement. "Steve, maintenant, qui est le directeur sportif, va l'améliorer".

Le président de la FIA a cependant a précisé que la responsabilité de ce fiasco n'était pas à placer sur la FIA.

"Pour ce qui est des points, qui a choisi ce [système] ? Les équipes. Qui les a approuvés ? Les équipes. Nous n'avions plus qu'à les mettre en œuvre. Et qui en prend la responsabilité ? Nous."

"Honnêtement. Où est l'équité ? Dites-le-moi."