L'impact économique du GP de Las Vegas évalué à 1 milliard de dollars

Renee Wilm, PDG du Grand Prix de Las Vegas, a révélé qu'une étude économique indépendante a montré que la course devrait rapporter un peu moins d'un milliard de dollars uniquement en comptant les dépenses des visiteurs.

La PDG a également révélé que la première vague de billets pour l'événement inaugural a été vendue presque exclusivement à des Américains, rapporte le Las Vegas Review-Journal.

L'événement, prévu comme l'avant-dernière manche de la saison de F1 de cette année, fera son entrée dans le calendrier et rejoindra Miami et le Circuit of the Americas et sera le troisième grand prix sur le sol des États-Unis en 2023.

Un rapport sur l'impact économique réalisé par Applied Analysis a été dévoilé lors d'un événement organisé au Las Vegas Convention Center.

La rumeur fait état de 966 millions de dollars de dépenses prévues pour les visiteurs de la F1 et de 316 millions de dollars de coûts d'exploitation et de soutien de l'événement. Environ 100 000 spectateurs sont attendus chaque jour, depuis les premiers essais du 16 novembre jusqu'à la course du 18 novembre.

Le célèbre Strip de Las Vegas constituera une grande partie du circuit, les voitures devant passer à toute vitesse devant les nombreux hôtels prestigieux qui bordent la route dans ce qui devrait être un nouveau joyau de la couronne de la F1.

Un prix d’entrée à 5000 dollars

Les forfaits de billets ont été dévoilés par étapes depuis l'annonce de l'événement. L'une de ces options, consistant à s'asseoir dans une tribune à côté des fontaines emblématiques du Bellagio et à loger à l'hôtel. Cette option était la moins chère proposée à la vente et s’élevait à 5300 dollars.

Mais après la première vague de ventes, il semblerait que les billets aient été en grande partie achetés par les fans nationaux, et Wilm, s'exprimant lors de l'événement "Preview Las Vegas", a déclaré : "La vérité est que nous avons écoulé les billets si rapidement lors de la première vague que les fans européens et asiatiques n'ont même pas eu la chance, en raison des fuseaux horaires, de participer."

Las Vegas révèle ses plans de perturbation

Un certain nombre de travaux d'infrastructure seront nécessaires pour accueillir le Grand Prix, notamment l'installation de barrières autour du parcours défini.

"Cela se fera par petits morceaux afin d'essayer d'atténuer les désagréments", a ajouté M. Wilm.

"Vous avez des entreprises à gérer, des visiteurs à recevoir et à héberger. Nous savons combien la circulation peut être difficile dans une ville comme celle-ci."