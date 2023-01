Susie Wolff souhaite que plus de femmes s'engagent dans le sport automobile

Thibaud Comparot

Mardi 24 Janvier 2023 17:23

Susie Wolff, ancienne pilote de Williams, s'est exprimée au sujet du manque de femmes pilotes dans le sport automobile, affirmant qu'"il n'y a tout simplement pas assez de femmes en compétition pour atteindre les plus hauts niveaux."

En 2014, Susie Wolff est entrée dans l'histoire en devenant la première femme pilote à prendre part à un week-end de course de F1 depuis plus de deux décennies. Elle avait piloté lors de la première séance d'essais du Grand Prix de Grande-Bretagne. Cependant, aucune femme n'a participé au Championnat du monde de Formule 1 depuis 1992 et il semble peu probable que cela change dans un avenir proche.

Susie Wolff a lancé l'initiative "Dare to be Different", qui vise à changer cette situation en offrant aux écolières la possibilité de participer à des activités de sport automobile.

Cette initiative tente de combattre le plus gros problème qu'elle perçoit dans ce sport, à savoir le manque de femmes dans les catégories débutantes.

"Nous avons simplement besoin de plus de jeunes femmes qui entrent dans le sport, il n'y a tout simplement pas assez de femmes qui concourent pour atteindre le sommet", a déclaré Wolff au Irish Times.

"Naturellement, cela aiderait d'avoir une jeune femme en course, je crois que lorsque vous le voyez, vous pouvez y croire, ouvrez le sport, rendez-le plus accessible et vous inspirerez la prochaine génération."

Susie Wolff et Williams

Wolff était pilote de développement et pilote d'essai pour Williams, mais elle était à l'époque en compétition pour une place de titulaire avec des pilotes très chevronnés.

"À l'époque où j'étais chez Williams, il y avait Felipe Massa et Valtteri Bottas, c'était une équipe très forte, donc je n'ai aucune amertume de ne pas avoir eu ma chance", poursuit-elle.

"Mais il y a eu des moments très difficiles en cours de route, entrer dans un garage et voir les gens très sceptiques quand ils vous voient dans la voiture, alors vous sentez que vous devez faire vos preuves plus que vos homologues masculins. Cela faisait partie intégrante de ce à quoi j'étais habitué."

"J'ai réalisé que la performance est le pouvoir, si je suis performant, mon sexe n'a pas d'importance pour entrer dans les meilleures équipes et j'ai plus de chances de réussir. Le sport automobile est l'un des rares sports où l'on ne voit pas l'athlète, quand je portais mon casque, on ne me voyait même pas. Alors je me contentais de mettre mon casque et de ne pas me laisser distraire", a conclu la pilote.