Steiner : Haas a été "gravement affectée" par la direction de course

Thibaud Comparot

Mardi 24 Janvier 2023 12:28

Le directeur de l'écurie Haas attend de la direction de course de la Formule 1 en 2023 des progrès remarqués après des épisodes qui l'ont fortement agacé l'an passé.

Günther Steiner estime que l'écurie Haas a été "gravement affectée" en 2022 par l'attitude de la direction de course qui, à trois reprises, a présenté à ses pilotes le drapeau noir et orange en raison d'un défaut technique en course.

Fittipaldi conserve sa place de pilote de réserve chez HaasLire plus

Pour le directeur de l'écurie américaine, ces épisodes démontrent que la direction de course nouvellement installée par la FIA, et encore sujette à des modifications à l'avenir, doit progresser dans sa manière de faire.

"Il y a encore beaucoup de travail à faire, à mon avis", a déclaré Günther Steiner à Motorsport.com. "Ce n'est pas comme si tout était réglé désormais. Je pense que dans le domaine de la direction de course, il y a une grosse marge de progression. Nous avons vu lors des dernières courses [de 2022] que certaines décisions prises doivent être réglées, je pense."

Des décisions que le patron de Haas n'hésite pas à qualifier de "non-sens total", notamment parce qu'il pointe leur inconstance par rapport à d'autres concurrents. Une irrégularité chronique qui avait d'ailleurs incité l'écurie à porter réclamation lors du Grand Prix des Amériques, où Fernando Alonso n'avait pas été par la direction de course malgré une monoplace endommagée et rappelant ce qu'avait connu Haas auparavant.

Hamilton révèle pourquoi l'échec est pour lui plus important que le succèsLire plus

"Ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer", insiste Günther Steiner. "Nous avons été pénalisés, et ensuite ils ont changé les règles. Personne d'autre n'a jamais été pénalisé et la règle a été changée. [Protester à Austin] c'était par principe : 'Votre système est défectueux parce que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde', et je pense que la façon dont cela a été géré depuis la direction de course n'était pas bonne."