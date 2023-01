Fittipaldi conserve sa place de pilote de réserve chez Haas

Thibaud Comparot

Pietro Fittipaldi, petit-fils du double champion du monde, Emerson Fittipaldi, sera de nouveau le pilote de réserve et d'essai officiel de Haas en 2023. Il travaille avec l'écurie de Formule 1 depuis la saison 2018.

Appelé pour deux Grand Prix à la fin de la saison 2020 en remplacement de Romain Grosjean blessé, le jeune américano-brésilien cumulera ses fonctions de pilote de réserve chez Haas tout en travaillant pour l'équipe Jota dans la catégorie LMP2 en WEC.

En tant que réserviste chez Haas, Fittipaldi aura sans doute l'occasion de participer à des séances d'essais en 2023. Il devrait pouvoir profiter des essais hivernaux et des essais libres 1 en marge des Grand Prix pour faire quelques tours au volant de la prochaine monoplace américaine.

En parlant du renouvellement de son contrat, Fittipaldi a déclaré : "Je suis très heureux de continuer avec MoneyGram Haas F1 Team, une équipe que je considère comme une famille."

"Ce sera ma cinquième saison en F1 en tant que pilote de réserve et d'essai officiel pour Haas, je suis très heureux d'aborder 2023 après une saison très compétitive."

"Je suis impatient de voir la nouvelle voiture et les nouveaux développements, j'espère que nous serons en mesure de faire un pas en avant encore plus important avec la VF-23."

Gunther Steiner, directeur de l'équipe, a expliqué le choix de son équipe en mettant en avant le fait que le jeune pilote avait une bonne connaissance du fonctionnement de l'équipe. Il avait déclaré il y a peu qu'il n'avait même pas pensé à proposer ce poste à Mick Schumacher, écarté de son poste de titulaire par l'écurie américaine.

"J'ai déjà dit que la continuité et la cohérence sont la clé du succès en Formule 1 et le fait que Pietro reste dans l'équipe pour 2023 me fait croire que nous avons des bases solides", a déclaré Steiner.

"En Formule 1, vous devez être capable de réagir dans la plus petite des marges à n'importe quel scénario, et Pietro a fait ses preuves et est prêt à intervenir à tout moment pour prendre le volant et conduire, comme il l'a fait à deux reprises en 2020".

"La saison dernière, il a participé aux essais de pré-saison, à deux séances d'essais libres et aux essais d'après-saison dans la VF-22 et, étonnamment, à la différence de nombreux pilotes sur la grille, il a déclaré que cette voiture convenait à son style de pilotage agressif. Il est un atout pour notre équipe et je suis impatient de le voir continuer avec nous cette saison".