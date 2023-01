Hamilton révèle pourquoi l'échec est pour lui plus important que le succès

Thibaud Comparot

Mardi 24 Janvier 2023 11:48

La saison dernière, Lewis Hamilton a connu la première saison sans victoire de sa carrière en F1.

Le septuple champion, qui pourrait battre le record du nombre de titres de champion du monde des pilotes avec un huitième sacre, a bien l'intention de rebondir en 2023.

Mercedes espère offrir à ses pilotes une meilleure monoplace la saison prochaine. En effet, l'écurie a eu du mal à suivre le rythme de Red Bull et de Ferrari en 2022.

Ben Sulayem espère la signature d'un nouveau constructeur la semaine prochaineLire plus

Hamilton, qui a eu 38 ans au début du mois de janvier, devra faire face à des adversaires tels que Max Verstappen et Charles Leclerc. Cependant son voisin de palier, George Russell, a montré que lui aussi, il pouvait suivre le rythme de son compatriote. L’ancien pilote Williams a terminé avec 35 points d'avance sur le septuple champion du monde. L'ancien pilote Williams a terminé avec 35 points d'avance sur Hamilton.

Il est cependant prêt à se battre et, lors d'un entretien avec le podcast On Purpose de Jay Shetty, il a révélé comment il utilise l'échec pour aller de l'avant.

Hamilton : Le succès est éphémère

"Je pense que le succès est éphémère", a déclaré Hamilton. "Il y a beaucoup moins à apprendre dans le succès. C'est comme le sommet de l'iceberg. Il y a les pertes, les échecs et la persévérance dont vous avez besoin."

"J'aime cette image de l'iceberg où l'on voit le niveau de la mer, l'iceberg au sommet que tout le monde voit, mais en dessous, il y a ce que les gens ne voient pas. Et c'est important pour tout le monde. Il s'agit de trouver votre propre identité, de vous faire comprendre que vous pouvez ressentir de la douleur. C'est normal d'accepter ses échecs. C'est comme si c'était juste une autre encoche sur votre ceinture qui va vous rendre plus fort et juste savoir que c'est le cas."

Imola sanctionné après un test privé de Red BullLire plus

"J'ai échoué tellement plus souvent que j'ai réussi, tellement plus souvent, et les gens ne le savent peut-être pas nécessairement ou ne le voient pas. Et encore aujourd'hui, je fais des erreurs, mais je sais [maintenant] que cela fait partie du voyage, que c'est ce que j'exploite ensuite et que c'est ce qui me rend plus fort", a conclu celui qui va entamer en 2023 sa 17e saison en Formule 1.