Ben Sulayem espère la signature d'un nouveau constructeur la semaine prochaine

La Formule 1 prend de plus en plus un accent américain. La rumeur Red Bull-Ford prend de l’ampleur alors que Mohammed ben Sulayem espère l’arrivée d’un nouveau constructeur dès la semaine prochaine !

Red Bull a récemment mis fin à ses échanges avec Porsche sur le sujet d’une éventuelle association pour les années à venir. La firme autrichienne a préféré conserver son indépendance et semble maintenant discuter avec Ford. Les rumeurs concernant Ford sont renforcées par la décision de Red Bull et d’AlphaTauri de lancer sa campagne de Formule 1 2023 à New York début février.

Un deuxième constructeur automobile américain, pourrait dans un avenir plus ou moins proche, faire son entrée en F1. Malgré les réticences des écuries déjà présentes sur la grille, l’arrivée de General Motors sous le nom d’Andretti-Cadillac fait du constructeur américain, un candidat très sérieux.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, est impatient d'accueillir Cadillac et GM sur la grille.

"J'ai parlé à Mario et Michael Andretti lors du week-end de Grand Prix de Miami", a-t-il déclaré à Auto Motor und Sport lors du Rallye Monte-Carlo 2023.

"Nous avons été très clairs dans notre réponse à l'époque. Nous voulons un constructeur. Nous avons dit à Andretti de travailler avec un constructeur sérieux. Nous les avons encouragés et ils ont tenu parole.

"Comment diable pourrions-nous dire non à quelqu'un comme GM ?" A ajouté Ben Sulayem.

"Nous pouvons ajouter deux équipes supplémentaires en fait. C'est ce que permettent les règles. S'ils sont crédibles et qu'ils sont sérieux, alors nous devons laisser de nouvelles équipes arriver."

Le président de la FIA a conclu en révélant de manière alléchante en révélant que "peut-être que dès la semaine prochaine, un autre constructeur pourrait signer pour le règlement moteur de 2026".